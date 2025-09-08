Μια Αυστραλή, η οποία κρίθηκε ένοχη ότι δηλητηρίασε και σκότωσε τρία μέλη της εξ αγχιστείας οικογένειάς της με δηλητηριώδη μανιτάρια, καταδικάσθηκε σήμερα σε ποινή ισόβιας κάθειρξης με δυνατότητα να απελευθερωθεί υπό όρους μόνο έπειτα από 33 χρόνια, στον επίλογο μιας υπόθεσης που προκάλεσε φρίκη σε ολόκληρο τον κόσμο.

«Η πλήρης απουσία τύψεων εκ μέρους σας γυρίζει το μαχαίρι στην πληγή των θυμάτων», δήλωσε ο δικαστής Κρίστοφερ Μπιλ του Ανώτατου Δικαστηρίου της πολιτείας της Βικτώριας στη Μελβούρνη, καταδικάζοντας την 50χρονη Έριν Πάτερσον. «Η σοβαρότητα των πράξεών σας δικαιολογεί την επιβολή των μέγιστων ποινών για τα εγκλήματά σας», πρόσθεσε.

Η Έριν Πάτερσον είχε κριθεί ένοχη τον Ιούλιο για το φόνο των γονιών και της θείας του συζύγου της, καθώς και για απόπειρα φόνου του θείου του.

Όλα συνέβησαν σ’ ένα οικογενειακό δείπνο τον Ιούλιο 2023 σε μια μικρή αγροτική πόλη της νοτιοανατολικής Αυστραλίας. Η Πάτερσον, μια γυναίκα με πάθος για τη μαγειρική, αλλά και και για τις υποθέσεις εγκλημάτων, είχε σερβίρει μια αγγλική σπεσιαλιτέ, ένα μοσχάρι Ουέλινγκτον με δηλητηριώδη μανιτάρια.

Γλίτωσε ο σύζυγος της

Τρεις προσκεκλημένοι έχασαν τη ζωή τους, μόνον ένας επέζησε. Ο πρώην σύζυγός της είχε αρνηθεί την πρόσκληση.

Τα κίνητρά της παραμένουν μυστηριώδη.

Στο τραπέζι εκείνη τη μέρα βρίσκονταν οι Ντον και Γκέιλ Πάτερσον, οι γονείς του συζύγου της Σάιμον. Η θεία του Σάιμον, Χέδερ Ουίλκινσον, και ο θείος του, Ίαν, πάστορας μια τοπικής εκκλησίας βαπτιστών, βρίσκονταν επίσης στην παρέα.

Ο Σάιμον από την πλευρά του είχε αρνηθεί την πρόσκληση, εξηγώντας πως δεν αισθανόταν καλά για να την δεχθεί. «Ελπίζω ότι θα αλλάξεις γνώμη», του είχε απαντήσει με SMS η Έριν Πάτερσον.

Οι δυο τους ήταν χωρισμένοι από το 2015 χωρίς να έχουν πάρει διαζύγιο και η σχέση τους είχε επιδεινωθεί εξαιτίας διαφωνιών σχετικά με την καταβολή διατροφής.

Η Έριν Πάτερσον είχε ανακοινώσει στους οικείους της πως πάσχει από καρκίνο και τους είχε ζητήσει συμβουλές για το πώς θα έπρεπε να το ανακοινώσει στα παιδιά της, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Εντούτοις δεν υπάρχει καμιά τέτοια ιατρική διάγνωση. Η εισαγγελία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για ψέμα για να τους προσελκύσει.

Για το γεύμα, η Αυστραλή ανακάτεψε μοσχαρίσια φιλέτα με τα μανιτάρια, τυλίγοντας το σύνολο σε μια ζύμη για να ετοιμάσει το μοσχάρι Ουέλινγκτον. Ήταν ένα «νοστιμότατο» πιάτο, όπως είχε πει η θεία Χέδερ Ουίλκινσον.

Οι Ντον, Γκέιλ και Χέδερ κατέληξαν μέσα σε μία εβδομάδα. Μόνο ο Ίαν, ο πάστορας, επέζησε έπειτα από εβδομάδες νοσηλείας.

Απόπειρες δηλητηρίασης και στο παρελθόν

Η Έριν Πάτερσον περιγράφηκε ως μια επιμελής μητέρα, η οποία διαδραμάτιζε ενεργό ρόλο στους κόλπους του τοπικού πληθυσμού.

Στο εδώλιο, η Πάτερσον διαβεβαίωσε ότι δεν ήθελε να σκοτώσει κανένα και ισχυρίσθηκε πως η δηλητηρίαση ήταν τυχαία.

Στο τέλος της δίκης η δικαιοσύνη αποκάλυψε ωστόσο πως η αστυνομία την υποψιαζόταν ότι είχε επιχειρήσει τρεις φορές από το 2021 ως το 2022 να σκοτώσει το σύζυγό της, προσφέροντάς του δηλητηριασμένα φαγητά.

Θα έχει στη διάθεσή της για να ασκήσει έφεση 28 ημέρες μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας.

Τα φονικά μανιτάρια

Τα μανιτάρια αυτά, τα οποία αναγνωρίσθηκαν ως αμανίτες οι φαλλοειδείς, έχουν μια γλυκιά γεύση που κρύβει τον τοξικό χαρακτήρα τους. Είναι μεταξύ των πιο θανατηφόρων μανιταριών στον πλανήτη και υπεύθυνα για το 90% του συνόλου των θανάτων που οφείλονται σε κατανάλωση δηλητηριωδών μανιταριών.

Είναι διαδεδομένο είδος και στα δάση της Ελλάδας.

Το συναντάμε κυρίως σε πλατύφυλλα αλλά και σε μικτά δάση (πλατύφυλλα και κωνοφόρα), το φθινόπωρο και την άνοιξη, όταν δηλαδή βγαίνουν και τα εδώδιμα μανιτάρια (βωλίτες, κανθαρέλες, αγαρικά και άλλα).