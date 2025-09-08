Θύμα άγριας εν ψυχρώ δολοφονίας σε τρένο στη Σάρλοτ των ΗΠΑ έπεσε η 23χρονη Ιρίνα Ζαρούτσκα από την Ουκρανία, πριν δύο βδομάδες, την Παρασκευή 22 Αυγούστου.

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, που έδωσε στη δημοσιότητα η Charlotte Area Transit System (CATS), φαίνεται η Ζαρούτσκα να μπαίνει στον συρμό και να ασχολείται με το κινητό της.

Ξαφνικά και χωρίς προφανή λόγο ο 35χρονος Ντεκάρλο Μπράουν Τζούνιορ, που καθόταν πίσω από την 23χρονη Ουκρανή, φαίνεται να βγάζει ένα μαχαίρι από την τσέπη του και να επιτίθεται στην κοπέλα στον λαιμό.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, ο 35χρονος μετά το δολοφονικό χτύπημα κατευθύνθηκε ατάραχος προς μια από τις πόρτες του συρμού, ενώ από το μαχαίρι του έσταζε το αίμα της 23χρονης.

Αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη δύο λεπτά μετά την επίθεση, όταν ο συρμός σταμάτησε στον επόμενο σταθμό.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 35χρονος δεν γνώριζε το θύμα του.

Είχε διαφύγει στις ΗΠΑ

Η 23χρονη Ιρίνα Ζαρούτσκα είχε διαφύγει στις ΗΠΑ με τη μητέρα και την αδελφή της για να γλιτώσει από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Όσοι γνώριζαν την Ζαρούτσκα κάνουν λόγο για μια «χαρισματική και παθιασμένη καλλιτέχνη που αγαπούσε την γλυπτική, τη σχεδίαση ρούχων και τα ζώα».

Το προφίλ του δράστη

Όπως έγινε γνωστό, ο Μπράουν ζούσε άστεγος και διαθέτει βαρύ ποινικό μητρώο, έχοντας συλληφθεί πολλές φορές από το 2011. Οι κατηγορίες εναντίον του περιλαμβάνουν κλοπή, ληστεία με επικίνδυνο όπλο και απειλές.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, έχει εκτίσει ποινή πέντε ετών φυλάκισης για ένοπλη ληστεία.

Εκτός από το ιστορικό βίαιων επιθέσεων, ο 35χρονος φαίνεται πως αντιμετωπίζει και ψυχολογικά προβλήματα.

Η 23χρονη Ιρίνα Ζαρούτσκα