Ο Κάρλος Αλκαράθ με τη νίκη του στο US Open 2025 κατέκτησε τον 6ο τίτλο του σε Grand Slam, μόλις στα 22 έτη της ηλικίας του. Ο Ισπανός κέρδισε τον Γιάνικ Σίνερ με 3 – 1 σετ (6-2, 3-6, 6-1, 6-4) και στέφθηκε πρωταθλητής στη Νέα Υόρκη για δεύτερη φορά στην καριέρα του.

Ο Κάρλος Αλκαράθ «πήρε εκδίκηση» για το χαμένο Wimbledon πριν από δύο μήνες και κατάφερε να κερδίσει τον δεύτερο τίτλο του για Grand Slam μέσα στη σεζόν μετά από το Roland Garros.

Οι δύο τενίστες μοιράστηκαν ουσιαστικά τους Grand Slam τίτλους τη φετινή σεζόν, αφού ο Κάρλος Αλκαράθ κατέκτησε το Roland Garros και το US Open, ενώ ο Γιανίκ Σίνερ κυριάρχησε στο Australian Open και το Wimbledon.

Το σίγουρο είναι ότι αυτοί οι δύο τενίστες είναι με διαφορά οι καλύτεροι στον κόσμο τα τελευταία χρόνια, με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να αδυνατεί πλέον να τους ανταγωνιστεί.