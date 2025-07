Ο Γιάνικ Σίνερ με μια εκπληκτική εμφάνιση επικράτησε με ανατροπή του Κάρλος Αλκαράθ στον τελικό του Γουίμπλεντον με 3-1 σετ (4-6, 6-4, 6-4, 6-4) και κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του το βαρύτιμο τρόπαιο στο «All England Tennis Club».

Ο Ιταλός αποκαθήλωσε τον Ισπανό, που είχε κάνει το back to back τα δύο προηγούμενα χρόνια (2023, 2024) και πήρε εκδίκηση για την ήττα που δέχθηκε πριν από λίγες εβδομάδες στον τελικό του Ρολάν Γκαρός από τον Ιβηρα με 3-2 σετ, σε ένα ματς μάλιστα στο οποίο ο Σίνερ είχε προηγηθεί με 2-0.

Ο Γιάνικ, Νο.1 στην παγκόσμια κατάταξη της ATP, έγινε ο πρώτος Ιταλός που κατακτά το Γουίμπλεντον, ενώ αυτός ήταν ο τέταρτος τίτλος του σε επίπεδο Grand slam, μετά το Αυστραλιανό Όπεν του 2024 και του 2025, αλλά και το US Open του 2024. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Σίνερ έσπασε το σερί που είχε απέναντί του ο Αλκαράθ, ο οποίος είχε κερδίσει τα πέντε τελευταία παιχνίδια που είχαν δώσει οι δύο τενίστες. Η σημερινή ήταν η πρώτη νίκη του Γιάνικ απέναντι στον Κάρλος μετά τον Οκτώβριο του 2023.

Ο 23χρονος έφτασε τους 20 τίτλους καριέρας, έχοντας πλέον ρεκόρ 20/7 στους τελικούς, ενώ παράλληλα ανάγκασε τον Αλκαράθ στην πρώτη του ήττα σε τελικό Grand Slam (4-1). Όσον αφορά στην βαθμολογία, ο Σίνερ μετά την κατάκτηση του Γουίμπλεντον θα φτάνει τους 12.030 βαθμούς και θα ανοίξει τη διαφορά από τον Κάρλος Αλκαράθ στους 3.430 βαθμούς, με τον Ιταλό να έχει στρογγυλοκαθίσει τους τελευταίους μήνες στην κορυφή της ATP.

Jannik Sinner is a Wimbledon champion 🇮🇹

The world No.1 defeats Carlos Alcaraz 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 to win the 2025 Gentlemen’s Singles Trophy 🏆#Wimbledon pic.twitter.com/UMnwV4Fw78

— Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2025