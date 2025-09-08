Χιουμοριστική και επίκαιρη «Καλημέρα» μάς απευθύνει σήμερα ο Αρκάς. Ο διάσημος σκιτσογράφος, σκιτσάρει τη δεύτερη Δευτέρα του Σεπτεμβρίου. Στην «Καλημέρα» του, σήμερα, Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025, επιχειρεί να πει αυτό που πολλοί από εμάς λένε την 1η του Σεπτέμβρη και δέχονται την επίθεση όλων των υπολοίπων.

Το ίδιο τόλμησε και η Δευτέρα του Αρκά, και μάλιστα όχι την προηγούμενη εβδομάδα που ξεκινούσε ο Σεπτέμβριος, αλλά μία εβδομάδα μετά. Ωστόσο η αντίδραση ήταν η ίδια. Η Δευτέρα εισέπραξε τη δυσαρέσκεια αλλά και την έμπρακτη επίθεση.

Και αυτό γιατί πολλοί από εμάς παρά το γεγονός ότι θέλουμε να πέσουν οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, δε θέλουμε να φύγει το καλοκαίρι, θέλουμε να το παρατείνουμε όσο περισσότερο γίνεται και δε μας αρέσουν οι ευχές που το απομακρύνουν.

Ακολουθεί το σκίτσο: