Με τον Θανασάκη απευθύνει τη σημερινή του «Καλημέρα» – αίνιγμα ο Αρκάς, σήμερα, Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο διακεκριμένος σκιτσογράφος σχεδιάζει τον μικρό Θανασάκη, τον συμπαθή του ήρωα από την ομάδα των συμμαθητών με την ιδιαιτερότητα στην εκφορά του προφορικού λόγου.

Ο Αρκάς λοιπόν, μέσω του Θανασάκη, εκπροσώπου της τελευταίας γενιάς, απευθύνει την «Καλημέρα» του μόνο στους Μπούμερς και μάλιστα με στίχους του Κώστα Καρυωτάκη.

Το σκίτσο δείχνει τον μικρό ήρωα του να κάθεται πάνω σε ένα πατίνι και απαγγέλλει ποίηση, συγκεκριμένα στίχους του μεγάλου ποιητή και αυτόχειρα.

– «Μες’ αφο το βάθος των καλών καιρών οι αγάφες μας φικρά μάς χαιρετάνε» … Κώστας Καρυωτάκης

Ακολουθεί το σκίτσο:

Οι Boomers

Οι Μπέιμπι μπούμερ (αγγλικά: Baby boomers, γνωστοί και ως μπούμερ) είναι όρος που έχει καθιερωθεί στην αγγλόφωνη αργκό αλλά πρόσφατα και στον πιο επίσημο προφορικό και γραπτό λόγο για τη δημογραφική ομάδα η οποία ακολουθεί την “Ήσυχη Γενιά” και προηγείται της “Γενιάς Χ”. Η γενιά των μπέιμπι μπούμερ ορίζεται συνήθως ως τα άτομα που έχουν γεννηθεί ανάμεσα στο 1946 και το 1964.

Αξιοσημείωτα γεγονότα της εποχής που διαμόρφωσαν τον πολιτισμό των μπέιμπι μπούμερ της εποχής εκείνης είναι ο Ψυχρός Πόλεμος, διάφορα κινήματα (π.χ. περιβαλλοντικό – οικολογικό, αντιπολεμικό κλπ.) και άλλα. Μια γνωστή φράση για την απόρριψη ή διακωμώδηση συμπεριφορών που οι νέοι αποδίδουν στερεοτυπικά στους μπέιμπι μπούμερ είναι η OK Boomer.

To «OK Boomer»

Το «OK Boomer» είναι μια ατάκα που κέρδισε δημοτικότητα μεταξύ των νεότερων ατόμων κατά τη διάρκεια του 2019. Χρησιμοποιείται για την απόρριψη ή διακωμώδηση της συμπεριφοράς που στερεοτυπικά αποδίδεται στην γενιά baby boomer. Μια συμπεριφορά η οποία από πολλούς θεωρείται απαρχαιωμένη