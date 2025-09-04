Με ένα σκίτσο που δύσκολα θα φιλοτεχνούσε κάποιος άλλος πλην αυτού, μάς καλημερίζει ο Αρκάς. Ο διάσημος σκιτσογράφος επιστρατεύει δύο απλά είδη γραφικής ύλης για να δημιουργήσει τη σημερινή του «Καλημέρα».

Με το χιούμορ που τον χαρακτηρίζει σκιτσάρει ένα μολύβι και μια ξύστρα – είδη γραφείου ή σχολικά είδη – στα οποία αποδίδει ανθρώπινα, ερωτικά πάθη.

Ειδικότερα ο Αρκάς, σκιτσάρει μια «νεκρή φύση», η οποία αποπνέει ζωή και μάλιστα ερωτική.

Σκιτσάρει ένα ξύλινο, καφέ μολύβι και μία πράσινη ξύστρα. Η πιπεράτη λεπτομέρεια του σκίτσου είναι αυτό που μεσολαβεί ανάμεσα στο καφέ μολύβι και τη μπλε ξύστρα. Πρόκειται για τα ξύσματα ενός πράσινου μολυβιού που κάνουν κατανοητή την αντίδραση του μολυβιού προς την ξύστρα.

– Ατιμη, με απατάς!

Ακολουθεί το σκίτσο: