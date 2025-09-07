Ο καιρός από αύριο, Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, θα σημειώσει νεφώσεις, αλλά και αρκετές εναλλαγές με διαστήματα ηλιοφάνειας στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ειδικότερα, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, από τη Μακεδονία μέχρι και την Πελοπόννησο, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μπόρες.

Ωστόσο, πιο καθαρός θα είναι ο ουρανός το βράδυ, καθώς τα φαινόμενα θα έχουν σταματήσει και οι νεφώσεις θα διαλυθούν.

Ακόμα, η θερμοκρασία θα παραμείνει στα επίπεδα των τελευταίων ημερών και θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 31-33 στα ηπειρωτικά. Περισσότερη δροσιά αναμένεται στα νησιά του Αιγαίου, όπου οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν έως 28 βαθμούς, και μέχρι 31 στη νότια Κρήτη και στη Ρόδο.

Ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα πελάγη. Στο Ιόνιο θα είναι ασθενείς οι άνεμοι 3-4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν σε πιο δυνατές εντάσεις μέχρι 6, τοπικά και 7 μποφόρ.

Τι θα γίνει σε Αττική και Θεσσαλονίκη;

Στην Αττική προβλέπεται αίθριος καιρός, με αρκετή ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22-32 βαθμούς και οι άνεμοι βόρειοι 3-5, στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Αίθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις και λίγες βροχές στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21-32 βαθμούς και οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς, στρεφόμενοι το απόγευμα σε νότιους.

Πώς θα κινηθεί ο καιρός τις επόμενες μέρες;

Την Τρίτη αναμένεται αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους στα ηπειρωτικά μέχρι το απόγευμα και λίγες, περιορισμένες σε έκταση βροχές στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία σε παρόμοια επίπεδα, θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 30-33 βαθμούς. Από βόρειες διευθύνσεις οι άνεμοι, στο Ιόνιο ασθενείς και στο Αιγαίο 4-6 μποφόρ.

Την Τετάρτη ο καιρός θα κυλήσει σε παρόμοιο μοτίβο, με αρκετό ήλιο κατά τη διάρκεια της ημέρας και λίγη συννεφιά κατά τόπους στη χώρα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, πλησιάζοντας το μεσημέρι τους 32-34 βαθμούς Κελσίου. Και οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο μέχρι 4 μποφόρ και στο Αιγαίο σε εντάσεις 4-6 μποφόρ.