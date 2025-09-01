Μια χαρούμενη καλημέρα μάς απευθύνει σήμερα ο Αρκάς. Καλημέρα φωτεινή, με την καλή διάθεση της Δευτέρας αλλά και το Σεπτέμβριο που έκανε σήμερα ποδαρικό.

Ο σκιτσογράφος εικονογραφεί τη Δευτέρα και το Σεπτέμβριο που μάς εύχεται καλό μήνα και η έλευση του οποίου ημερολογιακά σημαίνει την αρχή του φθινοπώρου, παρά το γεγονός ότι σήμερα αναμένονται υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες που αντιστοιχούν σε καλοκαιρινές και όχι φθινοπωρινές ημέρες.

Ο Σεπτέμβριος εικονογραφείται δίπλα στη Δευτέρα, να φορά ήδη τα σχολικά του είδη καθώς περιμένει την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς που είναι προ των πυλών.

Ακολουθεί το σκίτσο του Αρκά:

«Τρυγομηνάς ή τρυγητής, Σταυρός, Σταυριάτης, Σταυρίτης ή Σταυριωτής, Πετμεζάς, Σποριάς, Σποριάρης, Χινόπωρος, Ορτυκολόγος, Χρονογράφος, Σέμπρης είναι κάποια από τα ονόματα που αποδίδονται στο μήνα Σεπτέμβριο που χθες έκλεισε πίσω του την πόρτα του καλοκαιριού και σήμερα άνοιξε αυτήν του φθινοπώρου.

Τα πολλά και διαφορετικά ονόματά του συνδέονται κυρίως με τη ζωή στην ύπαιθρο και τις συνήθειές της, τον ετήσιο κύκλο της, τις θρησκευτικές της αναφορές, ωστόσο ο Σεπτέμβριος δεν φέρει την ιδιαιτερότητά του και τη σημαντικότητα του μόνο από το παρελθόν. Και στις ημέρες μας, στη σύγχρονη αστική ζωή, στην εποχή της επανάστασης της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, ο Σεπτέμβριος εξακολουθεί να είναι μήνας ορόσημο.

Ο πρώτος αυτό μήνας του Φθινοπώρου είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης και την ομιλία που την πρώτη Κυριακή του πραγματοποιεί από το βήμα της έκθεσης ο εκάστοτε Πρωθυπουργός εξαγγέλλοντας την οικονομική πολιτική που προτίθεται να ακολουθήσει η κυβέρνησή του.

Ο μήνας της επανεκκίνησης

Ακόμη ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας που χτυπά το πρώτο σχολικό κουδούνι. Μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του γίνεται η έναρξη της κάθε νέας σχολικής χρονιάς. Επιπλέον, ξεκινά η λειτουργία των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων αλλά και κάθε είδους εκπαιδευτική δραστηριότητα».