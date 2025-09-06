Σε μια τρίωρη ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Γερουσίας στις 4 Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ δέχθηκε δύσκολες ερωτήσεις για ενέργειές του, όπως για την απόλυση της Σούζαν Μονάρεζ, διευθύντριας του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), η οποία είχε αντισταθεί στην αντιεμβολιαστική πολιτική του υπουργού. Ο Κένεντι έχει, εξάλλου, απολύσει όλη τη συμβουλευτική επιτροπή του CDC και την έχει υποκαταστήσει με ομοϊδεάτες του σκεπτικιστές για την αξία του εμβολιασμού.

Αμφιλεγόμενες πολιτικές του ήταν επιπλέον η ακύρωση χρηματοδότησης περίπου 500 εκατ. δολαρίων για την έρευνα εμβολίων mRNA. Αλλά και μια γενικότερη αλλαγή πολιτικής που περιλαμβάνει τη δραματική μείωση των συστάσεων για εμβολιασμό εναντίον του ιού Covid-19, για παράδειγμα σε εγκύους γυναίκες και παιδιά, και η εναπόθεσή τους στη διακριτική ευχέρεια των πολιτειών και των επιμέρους ιατρών. Ο Κένεντι αρνείται την ποσοτικοποίηση των ζωών που σώθηκαν χάρη στα εμβόλια για τον Covid-19, εκφράζοντας αμφιβολίες για την ασφάλειά τους. Μάλιστα, κατά την υπεράσπισή του, πέρασε στην αντεπίθεση με κατηγορίες ότι το CDC είχε παραπλανήσει τους Αμερικανούς κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθιστώντας αναγκαία τη δική του αλλαγή πολιτικής.

Κατακερματισμός της υγειονομικής πολιτικής

Σημειωτέον ότι έντονη κριτική άσκησαν γερουσιαστές τόσο από το Δημοκρατικό, όσο και από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Η ακρόαση έλαβε χώρα στο πλαίσιο επιστολής διαμαρτυρίας υπογραφόμενης από περισσότερους από 1.000 υπαλλήλους του υπουργείου Υγείας, η οποία ζητούσε την παραίτηση του Κένεντι, θεωρώντας τις πολιτικές του ως κίνδυνο για τη δημόσια υγεία λόγω αμφίβολων ιδεολογικών προϋποθέσεων που υπονομεύουν την επιστημονική μεθοδολογία. Το πρακτικό αποτέλεσμα των πολιτικών αυτών είναι ο κατακερματισμός, με τη χάραξη των υγειονομικών πολιτικών να γίνεται ευθύνη της κάθε πολιτείας και όχι του κεντρικού κράτους.

Η Φλόριντα ήδη ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να γίνει η πρώτη πολιτεία που θα καταργήσει τα υποχρεωτικά εμβόλια, πολλά από τα οποία, όπως εκείνο για την πολιομυελίτιδα, αποτελούν προϋπόθεση για την εγγραφή των παιδιών στο σχολείο. Μάλιστα ο υπουργός Υγείας της Φλόριντας, Τζόζεφ Λάνταπο, παρομοίασε την υποχρεωτικότητα των εμβολίων με τη «δουλεία». «Ποιος είμαι εγώ που θα σας πω τι πρέπει να βάλει στο σώμα του το παιδί σας; Δεν έχω αυτό το δικαίωμα. Το σώμα σας αποτελεί δώρο του θεού», δήλωσε.

Επιστημονικά επιχειρήματα εναντίον ιδεολογικών

Υπερασπιζόμενος τον εαυτό του, ο Κένεντι χαρακτήρισε τη διοίκησή του ως την πλέον δραστήρια και προορατική στην ιστορία του υπουργείου Υγείας, επιμένοντας στην αντιμετώπιση της αύξησης τιμών των φαρμάκων, στην καταπολέμηση της απάτης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και στην πίεση προς τις εταιρείες να καταργήσουν τις τεχνητές χρωστικές τροφίμων. Η ομιλία του είχε έντονο ιδεολογικό χαρακτήρα, καθώς στις αιτιάσεις με επιστημονική αφόρμηση απάντησε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση με τις επιλογές της για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19 κατέστρεψε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυξάνοντας την οικονομική ανισότητα στις ΗΠΑ. Επέμεινε επίσης στην παραβίαση των ιδιωτικών ελευθεριών και στη διαγενεακή αδικία που προκλήθηκε από το κλείσιμο σχολείων που έπληξε συγκεκριμένες γενιές παιδιών. Γενικότερα, αμφισβήτησε τόσο τον αριθμό θανάτων οφειλόμενων στον κορονοϊό Covid-19, όσο και τη σωτηρία ζωών χάρη στα εμβόλια mRNA.

Ο Κένεντι επέμεινε στην προαιρετικότητα ότι «όποιος θέλει εμβολιάζεται». Ωστόσο, αντιμετώπισε έντονη κριτική, βασιζόμενη σε συγκεκριμένες περιπτώσεις πολιτών που αντιμετώπισαν δυσχέρεια στο να εμβολιαστούν, ενώ εθίγη και η σύγχυση σχετικά με το ποιες κατηγορίες πολιτών θεωρούνται ότι χρειάζονται τον εμβολιασμό. Συμπερασματικά, η πολύωρη ακρόαση χαρακτηρίστηκε από μια εντονότατη αντιπαράθεση επιστήμης και ιδεολογίας ή και απλής ρητορικής.

Γενικά, η πολιτική του Κένεντι φαίνεται να βασίζεται σε μια έντονη αποκέντρωση με την ευθύνη να βαραίνει τις επιμέρους πολιτείες και τους ατομικούς ιατρούς, με παράλληλη άρνηση μιας ενιαίας εμβολιαστικής πολιτικής.