Χιλιάδες άνθρωποι έχουν σχηματίσει ουρά έξω από θέατρο που βρίσκεται στην οδό Μπεργκονιόνε στο Μιλάνο, για να αποτίσουν φόρο τιμής στον σπουδαίο ιταλό σχεδιαστή μόδας, Τζόρτζιο Αρμάνι, που πέθανε την περασμενη Πέμπτη 4/9 σε ηλικία 92 ετών.

Στην πραγματικότητα οι ουρές είναι δύο: τη μία σχηματίζουν μόνον οι εργαζόμενοι στον οίκο του διεθνούς φήμης μόδιστρου και τη δεύτερη οι κάτοικοι του Μιλάνου και όχι μόνο.

🔵#GiorgioArmani Aperta la camera ardente. Dalle 7 di questa mattina centinaia le persone in fila per l’ultimo addio al grande stilista, nel suo teatro di Via Bergognone a Milano. Grande commozione di dipendenti e cittadini. Il racconto dell’inviato @fedemello pic.twitter.com/qEsyZrJXUU — Rai Radio1 (@Radio1Rai) September 6, 2025



Όλοι όσοι θεωρούσαν τον εκλιπόντα στυλίστα μοναδικό κεφάλαιο για τη χώρα τους.

Στην ιταλική συμπρωτεύουσα κηρύχθηκε για μεθαύριο επίσημη ημέρα πένθους. Η κηδεία του “βασιλιά Τζόρτζιο” θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

“Ελπίζω να αφήσω μια ανάμνηση διαρκούς προσπάθειας, σεβασμού και προσεκτικής προσέγγισης των ανθρώπων και της πραγματικότητας. Όλα ξεκινούν από εκεί”, είναι η φράση του Τζόρτζιο Αρμάνι η οποία προβάλλεται σε γιγαντοοθόνη στο εσωτερικό του θεάτρου, όπου πραγματοποιείται το λαϊκό προσκύνημα. Ο χώρος έχει διακοσμηθεί με λευκά λουλούδια.

“Στην πόλη μας ο Αρμάνι βρίσκεται παντού, είναι αδύνατον να τον ξεχάσουμε. Πίστευε στην επαγγελματική δράση ως τρόπο προσωπικής και επαγγελματικής ολοκλήρωσης. Εκ πρώτης όψεως μπορεί να έμοιαζε απόμακρος, αλλά στην πραγματικότητα ήταν πολύ ζεστός και εγκάρδιος, κατανοούσε πάντα τις δυσκολίες των ανθρώπων”, δήλωσε ο δήμαρχος του Μιλάνου Μπέπε Σάλα.

Δείτε εικόνες από το Armani Teatro