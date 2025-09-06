Χιλιάδες άνθρωποι έχουν σχηματίσει ουρά έξω από θέατρο που βρίσκεται στην οδό Μπεργκονιόνε στο Μιλάνο, για να αποτίσουν φόρο τιμής στον σπουδαίο ιταλό σχεδιαστή μόδας, Τζόρτζιο Αρμάνι, που πέθανε την περασμενη Πέμπτη 4/9 σε ηλικία 92 ετών.

Στην πραγματικότητα οι ουρές είναι δύο: τη μία σχηματίζουν μόνον οι εργαζόμενοι στον οίκο του διεθνούς φήμης μόδιστρου και τη δεύτερη οι κάτοικοι του Μιλάνου και όχι μόνο.


Όλοι όσοι θεωρούσαν τον εκλιπόντα στυλίστα μοναδικό κεφάλαιο για τη χώρα τους.

Στην ιταλική συμπρωτεύουσα κηρύχθηκε για μεθαύριο επίσημη ημέρα πένθους. Η κηδεία του “βασιλιά Τζόρτζιο” θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

“Ελπίζω να αφήσω μια ανάμνηση διαρκούς προσπάθειας, σεβασμού και προσεκτικής προσέγγισης των ανθρώπων και της πραγματικότητας. Όλα ξεκινούν από εκεί”, είναι η φράση του Τζόρτζιο Αρμάνι η οποία προβάλλεται σε γιγαντοοθόνη στο εσωτερικό του θεάτρου, όπου πραγματοποιείται το λαϊκό προσκύνημα. Ο χώρος έχει διακοσμηθεί με λευκά λουλούδια.

“Στην πόλη μας ο Αρμάνι βρίσκεται παντού, είναι αδύνατον να τον ξεχάσουμε. Πίστευε στην επαγγελματική δράση ως τρόπο προσωπικής και επαγγελματικής ολοκλήρωσης. Εκ πρώτης όψεως μπορεί να έμοιαζε απόμακρος, αλλά στην πραγματικότητα ήταν πολύ ζεστός και εγκάρδιος, κατανοούσε πάντα τις δυσκολίες των ανθρώπων”, δήλωσε ο δήμαρχος του Μιλάνου  Μπέπε Σάλα.

Δείτε εικόνες από το Armani Teatro

REUTERS/Claudia Greco

Η Donatella Versace έξω από το Armani/Teatro REUTERS/Manon Cruz TPX IMAGES OF THE DAY

Η Donatella Versace με την Lorena Marinoni  REUTERS/Remo Casilli REFILE 

Ο πρόεδρος της MinervaHub Matteo Marzotto REUTERS/Manon Cruz

Ο δήμαρχος του Μιλάνου Giuseppe Sala  REUTERS/Remo Casilli

Λουλούδια στο φέρετρο του Giorgio Armani στο Armani/Teatro,  REUTERS/Gonzalo 

Πλήθος κόσμου έξω από το Armani/Teatro  REUTERS/Claudia Greco

Η σορός του  Giorgio Armani στο Armani/Teatro  REUTERS/Claudia Greco

Η σορός του Giorgio Armani κατά την άφιξή της στο Armani/Teatro  REUTERS/Manon 

Πλήθος κόσμου αποτίει φόρο τιμής στον Giorgio Armani REUTERS/Alessandro Garofalo

REUTERS/Gonzalo Fuentes