ΤΟ ΒΗΜΑ logo

GIORGIO ARMANI

Giorgio Armani: Η πιο σκληρή αλήθεια που παραδέχτηκε λίγο πριν φύγει από τη ζωή

Giorgio Armani: Η πιο σκληρή αλήθεια που παραδέχτηκε λίγο πριν φύγει από τη ζωή 1
Getty Images

Όλα έχουν ένα τίμημα. Για τον Giorgio Armani υπήρξε ένα πράγμα που μετάνιωσε, αλλά και μια αδυναμία που δεν έκρυψε.

ΑΠΟ GRACE TEAM

Λίγες εβδομάδες πριν τον θάνατό του στα 91 του χρόνια, ο Giorgio Armani, ο θρύλος της μόδας που σφράγισε το στυλ του 20ού και του 21ου αιώνα, μίλησε για την πιο βαθιά του αδυναμία -και αυτό για το οποίο μετάνιωσε περισσότερο στη ζωή του.

Λόγια που αποκτούν σήμερα ακόμη μεγαλύτερο βάρος, καθώς αποτελούν την πιο ειλικρινή παρακαταθήκη του.

Ο Giorgio Armani, ο «βασιλιάς του μινιμαλισμού» και δημιουργός μιας αυτοκρατορίας μόδας που άλλαξε τον τρόπο που ντυνόμαστε, έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω του όχι μόνο ένα ανυπολόγιστο έργο, αλλά και μια ανθρώπινη εξομολόγηση που συγκλονίζει.

Μέχρι το τέλος του παρέμεινε διευθύνων σύμβουλος και δημιουργικός διευθυντής του οίκου του, ζώντας κυριολεκτικά μέσα στη δουλειά. Όμως, όπως ο ίδιος είχε παραδεχθεί, αυτή η αφοσίωση είχε και το τίμημά της.

Λίγο πριν φύγει από τη ζωή, σε μια από τις τελευταίες του συνεντεύξεις, ο Armani εξομολογήθηκε:

«Η μεγαλύτερη αδυναμία μου είναι ότι ελέγχω τα πάντα».

Η φράση αυτή συμπυκνώνει τον τρόπο με τον οποίο έζησε και δημιούργησε. Ήταν ένας ακούραστος εργασιομανής, που επέβλεπε προσωπικά κάθε πτυχή των επιδείξεων, από το σχέδιο των ρούχων μέχρι τη μουσική και τον φωτισμό. Ο απόλυτος έλεγχος ήταν η κινητήρια δύναμη αλλά και το βάρος του.

«Δούλευα ασταμάτητα και δεν έζησα αρκετά τους ανθρώπους που αγαπώ».

Σε παλαιότερη στιγμή ειλικρίνειας, είχε μιλήσει για τη μεγαλύτερη λύπη της ζωής του: το ότι αφιέρωσε σχεδόν κάθε λεπτό στη δουλειά, στερώντας χρόνο από την οικογένεια και τους φίλους του. «Δούλευα ασταμάτητα και δεν έζησα αρκετά τους ανθρώπους που αγαπώ», είχε πει. Αυτή η παραδοχή, τόσο σπάνια από κάποιον που έχει πετύχει τα πάντα, δείχνει το κόστος της απόλυτης αφοσίωσης στην καριέρα.

Ο θάνατός του βρίσκει τον οίκο Armani στο κατώφλι μιας μεγάλης επετείου: της συμπλήρωσης 50 χρόνων από την ίδρυσή του. Η γιορτή είχε προγραμματιστεί για την εβδομάδα μόδας του Μιλάνου, όμως ο ιδρυτής της δεν πρόλαβε να δει αυτήν την ιστορική στιγμή. Η εικόνα ενός ανθρώπου που μέχρι τέλους εργαζόταν ακατάπαυστα, συνδυάζεται σήμερα με το βάρος της μετάνοιας που άφησε πίσω του.

Ο Giorgio Armani έγραψε ιστορία στη μόδα και δημιούργησε ένα στυλ που έγινε παγκόσμιο σύμβολο. Όμως, η τελευταία του εξομολόγηση μάς θυμίζει ότι ακόμη και οι πιο εμβληματικές φιγούρες κουβαλούν αδυναμίες και τύψεις.

Η παρακαταθήκη του δεν είναι μόνο τα κοστούμια του και οι επιδείξεις του, αλλά και η ανθρώπινη παραδοχή ότι η επιτυχία έχει κόστος.

Κι ίσως αυτό είναι το πιο δυνατό μήνυμα που αφήνει πίσω του: ότι η ζωή, όσο λαμπρή κι αν μοιάζει απ’ έξω, αποκτά αξία μόνο όταν μοιράζεται με τους ανθρώπους που αγαπάμε.

RELATED

Ποιος θα κληρονομήσει την τεράστια περιουσία του Giorgio Armani

Giorgio Armani- H αυτοκρατορία που χτίστηκε με κόπο και η κληρονομιά στη μόδα

Giorgio Armani: Οι 10 κορυφαίες στιγμές της καριέρας του που άλλαξαν τη μόδα

Giorgio Armani: Πώς αντέδρασαν οι μεγαλύτεροι celebrities στην είδηση του θανάτου του

RECOMMENDED

PODCAST

Restart. Η τέχνη της επανεκκίνησης (χωρίς βαρύγδουπα λόγια)

Διακοπές τέλος και το άγχος της επιστροφής στην καθημερινότητα είναι αναπόφευκτο. Οι λίστες με τις υποχρεώσεις μεγαλώνουν, η λίστα με τα σχολικά έρχεται, η ρουτίνα επιστρέφει δριμύτερη, και κάπου ανάμεσα σε τσάντες, emails, προθεσμίες και τα παιδιά που είναι στο σπίτι, ψάχνουμε να βρούμε ξανά τον ρυθμό μας.

ΑΚΟΥΣΕ ΤΟ

READ NEXT

NEWS

MORE

LATEST STORIES

READ MORE

CLOSE

©2025 MORE MEDIA. ALL RIGHTS RESERVED.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ