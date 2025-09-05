Giorgio Armani: Η πιο σκληρή αλήθεια που παραδέχτηκε λίγο πριν φύγει από τη ζωή

Λίγες εβδομάδες πριν τον θάνατό του στα 91 του χρόνια, ο Giorgio Armani, ο θρύλος της μόδας που σφράγισε το στυλ του 20ού και του 21ου αιώνα, μίλησε για την πιο βαθιά του αδυναμία -και αυτό για το οποίο μετάνιωσε περισσότερο στη ζωή του.
Λόγια που αποκτούν σήμερα ακόμη μεγαλύτερο βάρος, καθώς αποτελούν την πιο ειλικρινή παρακαταθήκη του.
Ο Giorgio Armani, ο «βασιλιάς του μινιμαλισμού» και δημιουργός μιας αυτοκρατορίας μόδας που άλλαξε τον τρόπο που ντυνόμαστε, έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω του όχι μόνο ένα ανυπολόγιστο έργο, αλλά και μια ανθρώπινη εξομολόγηση που συγκλονίζει.
Μέχρι το τέλος του παρέμεινε διευθύνων σύμβουλος και δημιουργικός διευθυντής του οίκου του, ζώντας κυριολεκτικά μέσα στη δουλειά. Όμως, όπως ο ίδιος είχε παραδεχθεί, αυτή η αφοσίωση είχε και το τίμημά της.