Giorgio Armani: Η πιο σκληρή αλήθεια που παραδέχτηκε λίγο πριν φύγει από τη ζωή

Λίγο πριν φύγει από τη ζωή, σε μια από τις τελευταίες του συνεντεύξεις, ο Armani εξομολογήθηκε:

«Η μεγαλύτερη αδυναμία μου είναι ότι ελέγχω τα πάντα».

Η φράση αυτή συμπυκνώνει τον τρόπο με τον οποίο έζησε και δημιούργησε. Ήταν ένας ακούραστος εργασιομανής, που επέβλεπε προσωπικά κάθε πτυχή των επιδείξεων, από το σχέδιο των ρούχων μέχρι τη μουσική και τον φωτισμό. Ο απόλυτος έλεγχος ήταν η κινητήρια δύναμη αλλά και το βάρος του.

«Δούλευα ασταμάτητα και δεν έζησα αρκετά τους ανθρώπους που αγαπώ».

Σε παλαιότερη στιγμή ειλικρίνειας, είχε μιλήσει για τη μεγαλύτερη λύπη της ζωής του: το ότι αφιέρωσε σχεδόν κάθε λεπτό στη δουλειά, στερώντας χρόνο από την οικογένεια και τους φίλους του. «Δούλευα ασταμάτητα και δεν έζησα αρκετά τους ανθρώπους που αγαπώ», είχε πει. Αυτή η παραδοχή, τόσο σπάνια από κάποιον που έχει πετύχει τα πάντα, δείχνει το κόστος της απόλυτης αφοσίωσης στην καριέρα.

Ο θάνατός του βρίσκει τον οίκο Armani στο κατώφλι μιας μεγάλης επετείου: της συμπλήρωσης 50 χρόνων από την ίδρυσή του. Η γιορτή είχε προγραμματιστεί για την εβδομάδα μόδας του Μιλάνου, όμως ο ιδρυτής της δεν πρόλαβε να δει αυτήν την ιστορική στιγμή. Η εικόνα ενός ανθρώπου που μέχρι τέλους εργαζόταν ακατάπαυστα, συνδυάζεται σήμερα με το βάρος της μετάνοιας που άφησε πίσω του.

Ο Giorgio Armani έγραψε ιστορία στη μόδα και δημιούργησε ένα στυλ που έγινε παγκόσμιο σύμβολο. Όμως, η τελευταία του εξομολόγηση μάς θυμίζει ότι ακόμη και οι πιο εμβληματικές φιγούρες κουβαλούν αδυναμίες και τύψεις.

Η παρακαταθήκη του δεν είναι μόνο τα κοστούμια του και οι επιδείξεις του, αλλά και η ανθρώπινη παραδοχή ότι η επιτυχία έχει κόστος.

Κι ίσως αυτό είναι το πιο δυνατό μήνυμα που αφήνει πίσω του: ότι η ζωή, όσο λαμπρή κι αν μοιάζει απ’ έξω, αποκτά αξία μόνο όταν μοιράζεται με τους ανθρώπους που αγαπάμε.