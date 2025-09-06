Giorgio Armani και Sergio Galeotti – Ο Ιταλός μαέστρος και το αγόρι. Έρωτας, όραμα, τραγωδία

Χωρίς «σάλτσες»

Τα τελευταία -πολλά- χρόνια ο σχεδιαστής διατηρούσε στενή σχέση με τον επιχειρηματικό συνεργάτη του και δεξί του χέρι, Leo Dell'Orco - με τον Armani να μιλά δημόσια για τη «βαθιά αγάπη» τους.

Ούτε ο Armani ούτε ο Dell'Orco έχουν μοιραστεί λεπτομέρειες σχετικά με το πότε άρχισαν να εμπλέκονται ερωτικά, αλλά ο Dell'Orco δήλωσε ότι έχει μια «ισόβια συνεργασία» με τον Armani στη la Repubblica.



Τα σχόλια του σχεδιαστή περί αδιαφορίας ήταν πιθανότατα μια αναφορά στον μακροχρόνιο σύντροφό του Sergio Galeotti, ο οποίος απεβίωσε από μια ασθένεια που σχετιζόταν με το AIDS, αφήνοντας τον σχεδιαστή να αισθάνεται ότι είχε χάσει «ένα κομμάτι» του εαυτού του.

Εν συντομία και χωρίς «σάλτσες» κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο Vanity Fair, το 2000, ξεκαθάρισε: «Είχα γυναίκες στη ζωή μου, και μερικές φορές άνδρες».

Ο Galeotti ήταν εκείνος που είχε ενθαρρύνει τον μαέστρο της μόδας να μπει στη βιομηχανία μετά την πρώτη τους γνωριμία το 1966, λέγοντάς του ότι είχε «σημαντικές δυνατότητες», με τον Armani να προχωράει στο λανσάρισμα του δικού του οίκου το 1975.

Μόλις δύο χρόνια μετά την ίδρυση της εταιρείας του Armani με τον Galeotti, ο Leo Dell'Orco εντάχθηκε στον οίκο. Ο Armani και ο Galeotti εργάστηκαν παρέα για εννέα χρόνια πριν ο Galeotti διαγνωστεί με AIDS το 1984 και πεθάνει τον επόμενο χρόνο.



Ο ίδιος ο Armani ήταν διαβόητα σιωπηλός σχετικά με την προσωπική του ζωή - έδωσε μόνο ελάχιστες συνεντεύξεις που έριχναν φως στα ειδύλλιά του όλα αυτά τα χρόνια.

«Δεν έκανα διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών»

Στη συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera πέρυσι, αποκάλυψε ότι η πρώτη του σεξουαλική επαφή ήταν με ένα κορίτσι στο σχολείο -ωστόσο, παραδέχτηκε ότι «δεν ήταν ακριβώς το καλύτερό του.

«Δεν ήταν ακριβώς όμορφη, αλλά ήμασταν στην ίδια τάξη και με βοηθούσε κάθε φορά που ο δάσκαλος μου έκανε ερωτήσεις για κάποιο θέμα. Μου έδειχνε τις σωστές απαντήσεις από το θρανίο της, γιατί, προφανώς, ήμουν λίγο τεμπέλης μαθητής... Ένας συμμαθητής μου είπε κάποτε ότι "ο Armani είναι πραγματικά βλάκας". Αυτό με πόνεσε βαθιά. Δεν ήταν ωραίο αυτό που είπε».

Αν και δεν διευκρίνισε ποτέ ποιον, αποκάλυψε ότι ερωτεύτηκε για πρώτη φορά έναν άνδρα όταν πήγε σε κάποια καλοκαιρινή κατασκήνωση. «Δεν έκανα διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών» τόνισε.

Ο Galeotti ήταν έντεκα χρόνια μικρότερός του και η σπίθα της σχέσης τους άναψε μεμιάς.

«Ήταν μια έλξη που ένιωθα... κάτι όμορφο… ένα έντονο συναίσθημα. Δεν τα έχω πει ποτέ σε κανέναν αυτά τα πράγματα…. Είναι μια πολύ συγκινητική ανάμνηση».

Με τον μακροχρόνιο σύντροφό του, τον Sergio Galeotti, γνωρίστηκαν σε διακοπές στo μπαρ La Capannina* στη Versilia της Τοσκάνης, το 1966, όταν ήταν 32 ετών. Ο Galeotti ήταν έντεκα χρόνια μικρότερός του και η σπίθα της σχέσης τους άναψε μεμιάς.

«Είδα τον Sergio στο αυτοκίνητό του και αμέσως με γοήτευσε το τοσκανικό του χαμόγελο. Γίναμε γρήγορα φίλοι».

Μιλώντας παλαιότερα στο Vanity Fair, ο Armani θυμήθηκε: «Με έκανε να νιώσω papa… αισθάνθηκα αμέσως υπεύθυνος γι' αυτόν και για τη ζωή του. Ήταν πραγματικά σαν να ήταν παιδί μου.

(*Λίγες μέρες πριν τον θάνατό του, ο Giorgio Armani αγόρασε το μπαρ La Capannina για να το σώσει αλλά και για να κλείσει έναν μεγάλο κύκλο αγάπης).

Σύντομα, η σχέση τους μετατράπηκε σε σχέση «βαθιάς αγάπης»

«Η αγάπη είναι ένας πολύ περιοριστικός όρος. Αυτό που ζήσαμε ήταν μια βαθιά συνενοχή απέναντι στη ζωή και τον υπόλοιπο κόσμο» πρόσθεσε ο Armani.

Όταν ο Galeotti πέθανε από μια ασθένεια που σχετιζόταν με το AIDS -που τότε αναφέρθηκε ότι ήταν καρδιακή προσβολή- το 1985 σε ηλικία 40 ετών, ο Armani πέρασε τις επόμενες τέσσερις δεκαετίες χωρίς «την αληθινή του αγάπη».

Όπως είπε στο New York Magazine, έντεκα χρόνια μετά το θάνατο του Sergio εξακολουθούσε να φοράει το δαχτυλίδι του συντρόφου του κάθε μέρα.

Στα τελευταία χρόνια του Sergio, οι δύο τους ήταν περισσότερο κολλητοί φίλοι παρά εραστές, με τον Armani να παραδέχεται αργότερα ότι «το πάθος δεν διαρκεί». Ωστόσο, η απώλειά του συνέθλιψε ψυχολογικά τον οραματιστή της μόδας - και ποτέ δεν ξεπέρασε πραγματικά την τραγωδία.

Όπως είπε στο New York Magazine, έντεκα χρόνια μετά το θάνατο του Sergio εξακολουθούσε να φοράει το δαχτυλίδι του συντρόφου του κάθε μέρα και παραδέχτηκε: «Δεν με είδε ποτέ να κλαίω. Ο ίδιος δεν σχολίασε ποτέ τίποτα. Μέσα σε έναν ολόκληρο χρόνο, είπε μια φορά: "Giorgio, κοίτα πόσο έχω αδυνατίσει" -αυτό ήταν όλο».

Το πρόσωπο που ήταν «πιο κοντά» του

«Όταν πέθανε ο Sergio, ένα κομμάτι μου πέθανε μαζί του» δήλωσε ο Armani πέρσι στην Corriere della Sera. «Πρέπει να πω ότι συγχαίρω λίγο τον εαυτό μου, γιατί άντεξα τόσο έντονο πόνο».

Η οικογένειά του τον είδε να αλλάζει, με την ανιψιά του Roberta να λέει στο Vanity Fair ότι ο θείος της έγινε «πιο σοβαρός και εσωστρεφής» και πιο συγκεντρωμένος στη δουλειά του μετά τον θάνατο του Sergio.

Αν και από τότε ο σχεδιαστής ξεκαθάρισε ότι έγινε «αδιάφορος» για τον έρωτα, ο Armani πρόσθεσε ότι το πρόσωπο που ήταν «πιο κοντά» του ήταν ο Leo Dell'Orco, και έζησαν μαζί για πολλά χρόνια.

Ως το δεξί χέρι του Armani και επικεφαλής του ανδρικού στυλ, ο 72χρονος Dell'Orco ήταν σχεδόν πάντα στο πλευρό του, αλλά η ταμπέλα της σχέσης τους παρέμενε ασαφής.

Στη βιογραφία του Per Amore, το 2022, o Armani έδωσε μια σπάνια εξήγηση για τη σχέση τους: «Το πραγματικό του όνομα είναι Pantaleo... είναι το πρόσωπο στο οποίο έχω εμπιστευτεί τις πιο προσωπικές μου σκέψεις, εργασιακές και άλλες, τις οποίες έχει κρατήσει για τον εαυτό του με μεγάλη διακριτικότητα. Σε ευχαριστώ, Leo».

Το ζευγάρι δεν παντρεύτηκε ποτέ, αλλά ο Armani αποκάλυψε ότι φορούσε πάντα ένα «υπέροχο δαχτυλίδι με διαμάντι».

«Πλέον, ξέρω πώς σκέφτεται»

Από την πλευρά του, ο Dell'Orco δήλωσε ότι προτιμά να εργάζεται «παρασκηνιακά» και, ακόμη και ως ένας από τους στενότερους έμπιστους του Armani, δεν είχε την αδιάκριτη εύνοια του μετρ.

Ο Armani δεν είχε παιδιά, αλλά ήταν πολύ δεμένος με την ανιψιά του Roberta, κόρη του αείμνηστου αδελφού του, Sergio.

Όπως αποκάλυψε στη Repubblica, το 2023: «Δε νομίζω ότι μου είπε ποτέ ότι ήμουν καλός… Μια φορά με χτύπησε ενθαρρυντικά στην πλάτη.... Αλλά δεν το φέρω βαρέως… πλέον, ξέρω πώς σκέφτεται».

Ο Giorgio Armani με τη μητέρα του και τον αδελφό του Sergio, 1937.

Ο σχεδιαστής πέθανε λίγες εβδομάδες πριν από τον προγραμματισμένο εορτασμό της 50ης επετείου που θα γινόταν στην εβδομάδα μόδας του Μιλάνου.

Εκπρόσωπος της εταιρείας πρόσθεσε: «Σήμερα, με βαθιά συγκίνηση, αισθανόμαστε το κενό που αφήνει εκείνος που ίδρυσε και ανέθρεψε αυτή την οικογένεια με όραμα, πάθος και αφοσίωση».

Ο Armani ήταν διευθύνων σύμβουλος και δημιουργικός διευθυντής μέχρι τον θάνατό του δηλώνοντας στην τελευταία του συνέντευξη το περασμένο Σαββατοκύριακο στους Financial Times: «Η μεγαλύτερη αδυναμία μου είναι ότι έχω τον έλεγχο των πάντων».

«Έχω εγκρίνει και υπογράψει όλα όσα θα δείτε»

Ο δηλωμένος εργασιομανής, ο οποίος συμμετείχε σε κάθε πτυχή των επιδείξεων, είχε αποκαλύψει στο παρελθόν πως το μεγαλύτερο παράπονό του στη ζωή ήταν ότι «περνούσε πάρα πολλές ώρες δουλεύοντας και όχι αρκετό χρόνο με τους φίλους και την οικογένεια».

«Ο Signor Armani», όπως τον αποκαλούσαν πάντα με σεβασμό και θαυμασμό οι εργαζόμενοι στον οίκο και οι συνεργάτες του, «ήταν ακούραστος μέχρι το τέλος, εργάστηκε μέχρι τις τελευταίες του ημέρες, αφιερώνοντας τον εαυτό του στην εταιρεία, τις συλλογές και τα πολλά τρέχοντα και μελλοντικά έργα» ανέφερε η εταιρεία.



Ο Armani είχε ακυρώσει την επίδειξη ανδρικής ένδυσης στο Μιλάνο φέτος για λόγους υγείας. Έχασε επίσης την επίδειξη Armani Prive στο Παρίσι λόγω εντολής των γιατρών.



«Στα 20 χρόνια του Armani Prive, είναι η πρώτη φορά που δεν βρίσκομαι στο Παρίσι» ανέφερε σε δήλωση που έστειλε στο AFP τον Ιούλιο. «Οι γιατροί μου συνέστησαν περισσότερη ξεκούραση, παρόλο που ένιωθα έτοιμος».

Πρόσθεσε ότι «παρακολούθησα και επέβλεψα κάθε επίδειξη εξ αποστάσεως», τονίζοντας: «Έχω εγκρίνει και υπογράψει όλα όσα θα δείτε».

*Με στοιχεία από dailymail.com και people.com