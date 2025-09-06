Giorgio Armani και Sergio Galeotti – Ο Ιταλός μαέστρος και το αγόρι. Έρωτας, όραμα, τραγωδία

Ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε, στην πραγματικότητα, ο παγκόσμιος Τύπος για τους έρωτες του Giorgio Armani. Μόνο ό,τι επέτρεψε αυτός να «διαρρεύσει». Ίσως γιατί το gossip ταιριάζει σε προσωπικότητες με έλλειμμα ταλέντου και στην περίπτωση του «Re Giorgio», του «Βασιλιά Giorgio», μιλάμε για αδιανόητο όραμα και μέγιστη επιχειρηματική δεινότητα.
Παρά την παγκόσμια επιτυχία του στο τιμόνι ενός οίκου μόδας με ετήσιο τζίρο περίπου 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, ο Giorgio Armani αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες στην προσωπική του ζωή και εξομολογήθηκε ότι ήταν «λίγο αδιάφορος» για τον έρωτα σε μια σπαρακτική συνέντευξη που έδωσε μόλις ένα χρόνο πριν από το θάνατό του, στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera.
Ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, έβγαινε «με άνδρες και γυναίκες», αλλά παρέμεινε σιωπηλός για τη σεξουαλικότητά του και σχολίασε τις σχέσεις του μόνο μερικές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής του.
Ο Armani πέθανε ήσυχα κι αθόρυβα -ήταν στο σπίτι του, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του,ενώ ο οίκος μόδας περιγράφει την «απέραντη θλίψη» του για την απώλειά του.
