Σε τέσσερις προσωπικές αποφάσεις για την εθνική οικονομία και το μέλλον της πατρίδας αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
Ανακοινώνοντας τα μέτρα της ΔΕΘ,ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι αποφάσεις αυτές προέρχονται από την προσωπική του εμπειρία και τις επαφές που είχε με Έλληνες πολίτες από κάθε γωνιά της επικράτειας. Έκανε λόγο για αποφάσεις με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη αλλά και τη στήριξη ακριτικών περιοχών και μικρών κοινοτήτων.
- Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στις πρώτες κατοικίες για τα χωριά από το 2027 – ένα σημαντικό κίνητρο για να παραμείνουν γονείς και παιδιά στους τόπους τους και να στηρίξουμε τις τοπικές κοινωνίες.
- Για τα νησιά ανακοίνωσε την απόφαση να μειώσει 30% τον ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων ώστε να στηρίξει το Β. Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.
- Διπλασιασμός της έκπτωσης στις δαπάνες επενδύσεων στην ελληνική αγορά (έως 150.000.000) για την άμυνα και την αμυντική βιομηχανία. Αυτό υπό το φως των κατευθύνσεων της Ευρώπης.
- Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν περαιτέρω απλούστευση αδειοδότησης με αιχμή τις επενδύσεις στον χώρο της βιομηχανίας.