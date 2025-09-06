Σε τέσσερις προσωπικές αποφάσεις για την εθνική οικονομία και το μέλλον της πατρίδας αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ανακοινώνοντας τα μέτρα της ΔΕΘ,ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι αποφάσεις αυτές προέρχονται από την προσωπική του εμπειρία και τις επαφές που είχε με Έλληνες πολίτες από κάθε γωνιά της επικράτειας. Έκανε λόγο για αποφάσεις με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη αλλά και τη στήριξη ακριτικών περιοχών και μικρών κοινοτήτων.