Σε ευρύ ανασχηματισμό της κυβέρνησης του προχωρά ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, στον απόηχο της παραίτησης της αντιπροέδρου της κυβέρνησης των Εργατικών, Άντζελα Ρέινερ, λόγω ενός οικονομικού σκανδάλου.

Η αντιπρόεδρος Άντζελα Ρέινερ παραιτήθηκε, δύο ημέρες αφότου παραδέχτηκε ότι κατέβαλε χαμηλότερο φόρο για μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας για την αγορά ενός διαμερίσματος. Η παραδοχή της αυτή συνιστά ένα νέο πλήγμα για την κυβέρνηση των Εργατικών.

Σύμφωνα με το BBC, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέβιντ Λάμι ορίστηκε νέος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αντικαθιστώντας την Ρέινερ.

Νέα υπουργός Εξωτερικών θα αναλάβει η μέχρι σήμερα υπουργός Εσωτερικών Ιβέτ Κούπερ, σύμφωνα με τον Guardian.

Η Σαμπάνα Μαχμούντ, νυν υπουργός Δικαιοσύνης, αναμένεται να αντικαταστήσει την Κούπερ στο υπουργείο Εσωτερικών.

Πυρά από την αντιπολίτευση κατά της κυβέρνησης

Η υπόθεση της Ρέινερ έδωσε την ευκαιρία για σκληρή κριτική κατά της κυβέρνησης, από την ακροδεξιά του Νάιτζελ Φάρατζ, αλλά και από τους Συντηρητικούς.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, η παραίτηση της Ρέινερ είναι «ξεκάθαρη απόδειξη προνομιακής μεταχείρισης» και πρόσθεσε ότι «Αποτελεί τρανή απόδειξη ότι μια κυβέρνηση παρά όλες τις υποσχέσεις ότι θα ασκούσε ένα νέο, διαφορετικό είδος πολιτικής, αυτό είναι εξίσου κακό – αν όχι χειρότερο – από το προηγούμενο».

Από την πλευρά της η επικεφαλής των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοτς, δήλωσε ότι η υπόθεση Ρέινερ και η αργοπορημένη παραίτηση της: «Λέει τα πάντα για την αδύναμη ηγεσία του Κιρ Στάρμερ, ο οποίος έπρεπε να περιμένει μια έκθεση πριν αναλάβει δράση. Η αλήθεια είναι απλή, έκανε φοροαποφυγή. Είπε ψέματα γι’ αυτό και η παρέμεινε στην θέση της για μέρες».