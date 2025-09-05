Νεκρή βρέθηκε η ολλανδή τουρίστρια που αγνοούταν από το μεσημέρι της Πέμπτης στο Ζαγόρι. Η γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε χαράδρα στο Φαράγγι του Βίκου, σε βάθος 300 μέτρων περίπου, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

Από το πρωί της Παρασκευής 5 Σεπτεμβρίου drones της Πυροσβεστικής «σάρωναν» την περιοχή, η οποία είναι ιδιαίτερα δύσβατη και γεμάτη από βραχώδεις σχηματισμούς, μέχρι που εντόπισαν τη σορό της γυναίκας.

Η εξαφάνιση είχε δηλωθεί στο 112 από τον σύζυγό της, ο οποίος ανησύχησε όταν την έχασε από το οπτικό του πεδίο. Στο σημείο έφτασαν πυροσβέστες της 5ης ΕΜΑΚ και ομάδα ΕΜΟΔΕ που ερεύνησαν το φαράγγι υπό κακές καιρικές συνθήκες, όπως αναφέρουν πληροφορίες της ΕΡΤ.

Το ζευγάρι έκανε διακοπές στην περιοχή με το τροχόσπιτό του και είχε επισκεφθεί τη Μπελόη για να απολαύσει τη θέα. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, η 65χρονη απομακρύνθηκε για λίγο προκειμένου να φωτογραφίσει το τοπίο και μέσα σε λίγα λεπτά χάθηκαν τα ίχνη της.

Στη χαράδρα πρόκειται τώρα να κατέβουν δυνάμεις της 5ης ΕΜΑΚ, ώστε να προχωρήσουν στην ανάσυρση της σορού.