Δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό Κωνσταντινουπόλεως όταν περαστικός παρασύρθηκε από τρένο του Προαστιακού στη συμβολή Κωνσταντινουπόλεως και Αχιλέως με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Για την ανάσυρσή του επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της ΕΛΑΣ αλλά και ασθενοφόρο προκειμένου να τον παραλάβει. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 8.

Ο άνδρας επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τη γραμμή από αφύλακτο σημείο επί της λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από το τρένο, το οποίο τον διαμέλισε.

Δείτε πλάνα από το σημείο της παράσυρσης στο Μεταξουργείο