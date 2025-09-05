Ένας νεκρός και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός του τροχαίου που σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί (5/9) στο Δερβένι, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του thestival δύο οχήματα συγκρούστηκαν αρχικά στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Ένα από αυτά πέρασε στο αντίθετο ρεύμα (προς Καβάλα) και συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο ΙΧ. Το τροχαίο έγινε στις 07:50.

Συνέπεια της σφοδρής σύγκρουσης ήταν ένα άτομο να χάσει τη ζωή του και ένα ακόμα να τραυματιστεί. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Φωτογραφίες του Staθμός 107.7