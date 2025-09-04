Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στον Νέο Κόσμο, όταν εντός διαμερίσματος εντοπίστηκαν οι σοροί ενός 74χρονου άνδρα, με τραύμα από όπλο στο κεφάλι και μιας γυναίκας με τραύμα στον θώρακα και οι δύο σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης.

Γείτονες ειδοποίησαν την αστυνομία ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, καθώς υπήρχε έντονη οσμή στην πολυκατοικία. Οι αστυνομικοί άνοιξαν την πόρτα και ήρθαν αντιμέτωποι με το μακάβριο θέαμα.

Στο σημείο βρέθηκαν πυροβόλο όπλο και δύο κάλυκες, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου των δύο ανθρώπων διερευνώνται. Στο σημείο έχει κληθεί και ιατροδικαστής.

Προανάκριση διενεργεί η Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Αττικής. Πάντως, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών, ο ηλικιωμένος σκότωσε τη γυναίκα και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.

Μάλιστα, ένοικος της πολυκατοικίας ανέφερε πως «απ’ ό,τι ξέραμε στον τέταρτο όροφο έμενε ένα ζευγάρι. Ο κύριος ήταν γύρω στα 70 και, ενώ η σύζυγός του ήταν πολύ άρρωστη και ήταν πολύ στεναχωρημένος αυτός».

«Άρχισε να μυρίζει και ειδοποιήσαμε τις Αρχές»

«Γύρισα το Σάββατο από διακοπές, είδα το φως του σπιτιού που μένουν οι παππούδες και δεν το είχαν σβήσει. Λέω ”μπορεί να είναι άρρωστοι, θα το ‘χουν ξεχάσει”. Όμως περνούσαν οι μέρες και τα… ίδια. Τη Δευτέρα άρχισε να μυρίζει πολύ. Τρίτη και Τετάρτη χειρότερα. Σήμερα ακόμη χειρότερα. Και ο άνδρας μου είπε ”γιατί μυρίζει τόσο άσχημα;”. Και λέμε πρέπει να ειδοποιήσουμε γιατί θα έχουν πεθάνει οι παππούδες. Γιατί τους ξέραμε. Ο άνδρας μου πήρε τηλέφωνο τον διαχειριστή, άνοιξαν την πόρτα και τους βρήκαν, νομίζω, στο υπνοδωμάτιο. Η κυρία δεν έβγαινε πολύ. Μόνο ο παππούς. Αλλά εγώ δεν είχα καταλάβει ότι ήταν άρρωστη», λέει ένοικος της πολυκατοικίας που ειδοποίησε τις Αρχές.