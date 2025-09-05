Ο Πάνος Καμμένος βλέπει σκοπιμότητα πίσω από τη δημοσίευση των νέων διαλόγων με το φερόμενο ηγετικό στέλεχος της μαφίας της Κρήτης (που περιλαμβάνονται στη δικογραφία).

«Μου τηλεφωνούν 500 άνθρωποι την ημέρα. Πώς να πάρω στα σοβαρά κάποιον που πιστεύει ότι μπορεί να μεσολαβήσει ο Τραμπ για να γίνει μητροπολίτης ένας αρχιμανδρίτης; Αυτά είναι γελοιότητες. Πλάκα του έκανα, προφανώς. Δεν θυμάμαι αν υπάρχουν και άλλες συνομιλίες μου», είπε ο Πάνος Καμμένος μιλώντας στο OPEN.

«Γιατί άραγε διαρρέουν επιλεκτικά από μια δικογραφία για εγκληματική οργάνωση μόνο δικούς μου διαλόγους; Επιχειρούν δολοφονία του χαρακτήρα μου. Φοβούνται μήπως επιστρέψω» πρόσθεσε. Στη συνέχεια ο κ. Καμμένος ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους αν έχει πάρει τέτοια απόφαση και απάντησε: «Αν συνεχίσουν τον πόλεμο, θα κατέβω πάλι στην πολιτική».

Σχετικά με το εάν θα μπορούσε μια τέτοια κίνησή του να συνδυαστεί με την πιθανή επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Καμμένος απάντησε: «Σε εσάς είπε ο Παύλος Μαρινάκης για rebranding. Με τον Τσίπρα διατηρώ ακόμη καλές σχέσεις. Μας χώριζαν και μας χωρίζουν μόνο οι Πρέσπες».

Ο διάλογος

Ακολουθεί ο διάλογος του Πάνου Καμμένου με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας