Περίπου στις 19:00 της Πέμπτης ολοκληρώθηκε το πρώτο σκέλος των απολογιών για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, σε τρεις ανακριτές, στα δικαστήρια των Χανίων.

Εκ των 16, οι 6 κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, οι 10 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ ένας ακόμα που ήταν προγραμματισμένο να απολογηθεί, τελικά έλαβε προθεσμία ακόμα μιας ημέρας και θα απολογηθεί την Παρασκευή.

Επίσης, μια μέρα νωρίτερα απολογήθηκε και ένας αστυνομικός, ο οποίος επίσης αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα

Είχε συλληφθεί στο Ρέθυμνο με την κατηγορία ότι παρείχε ενημέρωση για κινήσεις της υπηρεσίας του σε μέλη της οργάνωσης.

Αύριο απολογούνται άλλοι 16

Συνολικά απολογήθηκαν 16 άτομα και όχι 17 που ήταν προγραμματισμένο αρχικά, ενώ όλοι τους θεωρούνται ότι έχουν δευτερεύοντες ρόλους στην όλη υπόθεση.

Αύριο, Παρασκευή, αναμένονται οι απολογίες των υπόλοιπων 17+1 συλληφθέντων.

Οι ανακριτικές αρχές έχουν επιστρατεύσει κι άλλους ανακριτές, ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί με επιτυχία ο προγραμματισμός τους, που ορίζει, πως μέχρι αύριο να έχουν απολογηθεί οι 33 κατηγορούμενοι, που διώκονται για ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Τι υποστηρίζει συνήγορος υπεράσπισης

Σύμφωνα με τον δικηγόρο Ιωάννη Μαυροματάκη, «οι αξιωματικοί της Ασφάλειας Χανίων, με όλους όσους συνεργάστηκα, προσπάθησαν και έκαναν μία πάρα πολύ σωστή δουλειά, όμως υπάρχουν και κάποια σημεία, τα οποία, ίσως λόγω του όγκου της δικογραφίας, υπάρχουν κάποιες αστοχίες, σχετικά με την απαγγελία κατηγοριών.

Για παράδειγμα, κάποιος που έχει μία καραμπίνα ή ένα παλιό μαχαίρι, ένα όπλο στο συρτάρι του δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι λειτουργεί στο πλαίσιο μιας εγκληματικής οργάνωσης. Ή κάποιος που μπορεί να είναι φίλος με κάποιον να θεωρήσουμε ότι λειτουργεί, λόγω της επικοινωνίας τους, στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης. Εγκληματική οργάνωση καταλογίστηκε σε όλους τους κατηγορουμένους, αλλά καμία σύνδεση όσο προσωπικά έψαχνα, για εγκληματική οργάνωση στην υπόθεση με τον δικό μου, τουλάχιστον, κατηγορούμενο.

Θεωρώ ότι το δικονομικό όχημα που δίνει τη δυνατότητα για να επιβάλεις προσωρινή κράτηση, δεν συντρέχει. Και αυτό, η εισαγγελέας και οι ανακριτές που εργάζονται πυρετωδώς για αυτή την υπόθεση, το έχουν αναγνωρίσει όχι για όλους, αλλά για κάποιους.

Οι αστυνομικές και ανακριτικές αρχές των Χανίων, πραγματικά έχουνε επιδείξει τεράστιο ζήλο και οργάνωση για τη σωστή διεκπεραίωση αυτής της υπόθεσης, στα χρονικά όρια που θέλει ο νόμος και θεωρώ πως μέχρι αύριο το βράδυ θα το έχουνε επιτύχει».