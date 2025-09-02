Μεσολάβησε ή όχι ο Πάνος Καμμένος, υπέρ της προώθησης στην ανώτατη θέση του κλήρου στα Χανιά, του εκλεκτού της συμμορίας που εξαρθρώθηκε την Κυριακή; Ο ίδιος πάντως το αρνείται, παραδέχεται ωστόσο την ύπαρξη της τηλεφωνικής συνομιλίας με τον εκ των φερόμενων εγκεφάλων της εγκληματικής οργάνωσης που λυμαινόταν όλες τις εκφάνσεις της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής στη Δυτική Κρήτη.

Προκειμένου να ασκήσουν επιρροή, ο ένας εκ των δύο αδελφών – αρχηγών επικοινωνεί με τον κ. Καμμένο, λέγοντας του ότι ο «δικός» τους υποψήφιος είναι αποδεκτός από το Πατριαρχείο, την αμερικανική βάση στα Χανιά και άλλους. Ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με το διαβιβαστικό της ΕΛ.ΑΣ. φέρεται, να τον διαβεβαίωσε ότι εφόσον η εκλογή εξαρτάται από τον αμερικάνικο παράγοντα θα επιτευχθεί μετά βεβαιότητας, καθόσον όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, το ελέγχει απόλυτα.

Μάλιστα, ο υποψήφιος που προωθούσαν φέρεται να είχε υποσχεθεί στους κατηγορούμενους γνήσιο τεμάχιο Λειψάνου του Αγίου Λαζάρου.

Μιλώντας πάντως στον ΣΚΑΙ, ο κ. Καμμένος παρουσίασε τη δική του εκδοχή, σχετικά με τις αναφορές στη δικογραφία, ου τον εμπλέκουν. Έτσι, δεν αρνήθηκε ότι μίλησε με το συγκεκριμένο άτομο, το οποίο γνώριζε, όπως είπε, από παλιά, όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Του είπε μάλιστα πως θα μεσολαβήσει, αλλά όπως υποστήριξε, στο τέλος δεν έκανε τίποτα. Είπε χαρακτηριστικά: «Ούτε μίλησα με τον αρχιμανδρίτη, ούτε τον βοήθησα, ούτε σήκωσα ξανά τηλέφωνο».