Οι πρώτοι επτά, από τους συνολικά 17, συλληφθέντες για την υπόθεση της μαφίας στην Κρήτη πέρασαν σήμερα το πρωί (5/9) την πόρτα του δικαστικού μεγάρου Χανίων. Σε αυτόν το δεύτερο κύκλο απολογιών εξηγήσεις θα κληθούν να δώσουν και τα δύο αδέρφια που φέρονται ως οι πρωταγωνιστές, οι έχοντες αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση.

Χθες, στην αρμόδια ανακριτική αρχή οδηγήθηκαν 17 άτομα και απολογήθηκαν 16. Από αυτά, 6 κρίθηκαν προφυλακιστέα, 10 άτομα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους, ενώ 1 ζήτησε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί εντός της ημέρας μαζί με τους υπόλοιπους συλληφθέντες.

Οι σημερινές απολογίες αφορούν το βαρύ κατηγορητήριο: διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, τοκογλυφία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διείσδυση σε δημόσιες υπηρεσίες προκειμένου να επιτυγχάνονται οι σκοποί της οργάνωσης.

Ανοίγει και η δικογραφία για τη μοναστική περιουσία

Ανοίγει και η δεύτερη δικογραφία με την αγοραπωλησία των 175 στρεμμάτων της Ιεράς Μονής στην περιοχή του Σταυρού Ακρωτηρίου όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Την έκταση αγόρασε ισραηλινός όμιλος μέσω ενός εκ των κατηγορουμένων, με τη «σφραγίδα» του τότε αρχιμανδρίτη, που κατηγορείται, επίσης, μαζί με το δικηγόρο που συμμετείχε στην αγοραπωλησία.

Για την υπόθεση είναι σε εξέλιξη δικαστική έρευνα από το 2022. Ο τότε Μητροπολίτης αντικατέστησε τον αρχιμανδρίτη και από τότε ξεκίνησε διαδικασία για την επιστροφή της μοναστικής περιουσίας από το ισραηλινό fund.

Από τον Ιανουάριο του 2024 και όταν το θέμα της αγοραπωλησίας της έκτασης στον Σταυρό Ακρωτηρίου είδε το φως της δημοσιότητας, το Φανάρι επέβαλε περιορισμό εντός Μονής στον εμπλεκόμενο αρχιμανδρίτη, έπαυσε την τριμελή επιτροπή που είχε ορίσει ο Μητροπολίτης και το θέμα οδηγήθηκε στην Επαρχιακή Σύνοδο. Εκείνη υιοθέτησε ομοφώνως αφενός την προσφυγή στη Δικαιοσύνη και αφετέρου την πρόβλεψη του άρθρου ότι η Σταυροπηγιακή Μονή ανήκει πνευματικώς στο Φανάρι, αλλά η διοίκηση και διαχείριση της Μονής γίνεται από τη Σύνοδο, ενώ παρεμβαίνει σε ανώμαλες καταστάσεις ο οικείος Μητροπολίτης.

Η δικαστική προσφυγή της Εκκλησίας κατά της αγοραπωλησίας είναι σε εξέλιξη, ενώ εκκρεμεί άλλη μια δίκη τον Νοέμβριο, με τον συγκεκριμένο ανώτατο κληρικό να κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό μοναχού.

Στο σκάνδαλο με τη μοναστηριακή γη, που σε ζημία φθάνει το 1,5 εκατ. ευρώ και αποκαλύπτει η δεύτερη δικογραφία, εμπλέκονται 6 άτομα μεταξύ των οποίων επίσκοπος, δικηγόρος και τα δύο αδέρφια επιχειρηματίες.

Από τις επισυνδέσεις φαίνεται να έχουν δεχθεί χρήματα και δημόσιοι λειτουργοί σε υπηρεσίες για τον αποχαρακτηρισμό δασικών εκτάσεων καθώς και να υπάρχει προσπάθεια από την οργάνωση να διεισδύσει στη δικαιοσύνη, στην αστυνομία και σε νευραλγικούς τομείς.

Στις 08-04-2025, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εκφράζουν την ανησυχία τους για τα πρόσωπα που ακούγονται ως πιθανοί διάδοχοι του Μακαριστού Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου Δαμασκηνού και ποιο από αυτά είναι του περιβάλλοντος τους και άμεσα χειραγωγήσιμο, ώστε να μην αποκαλυφθεί η παράνομη δραστηριότητα τους.

Έρχονται εντάλματα σύλληψης

Τίποτα δεν αποκλείει σήμερα να εκδοθούν τα πρώτα εντάλματα σύλληψης για την υπόθεση της δεύτερης δικογραφίας.

Πιο συγκεκριμένα οι κατηγορίες αφορούν σε εμπορία -επιρροή σε μεσάζοντες τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, δωροδοκία υπαλλήλου τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση τρομοκρατίας, εκβίαση τελεσθείσα κατά συναυτουργία, δωροδοκία υπαλλήλου τελεσθείσα κατά συναυτουργια, απόπειρα απάτης με προκληθείσα ζημία άνω των -120.000- ευρώ, ηθική αυτουργία σε εκβίαση, τελεσθείσα κατ’ εξακολούθησ, σε συνδυασμό με το άρθρο 309 του Π.Κ. «Ηθική Αυτουργία σε Επικίνδυνες Σωματικές Βλάβες τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση», και «Απιστία στρεφόμενη κατά Ν.Π.Δ.Δ. με προκληθείσα ζημία άνω των -120.000- ευρώ» και δωροδοκία υπαλλήλου σε απόπειρα.

Κάποιοι από τους κατηγορούμενους εμφανίζονται να έχουν φτάσει στο σημείο να πωλούν όπλα ακόμα και μέσα από το διαδίκτυο αντί ποσών 2.500 – 5.000 ευρώ.

Με ενδιαφέρον αναμένονται τα ευρήματα της ΑΑΔΕ από το άνοιγμα θυρίδων και τραπεζικών λογαριασμών εσωτερικού και εξωτερικού.

Ο «στρατηγός» και ο «αυστραλός» «κλειδιά» στην υπόθεση

Βίντεο – ντοκουμέντο καταγράφει τις δοσοληψίες έξω από το σπίτι του «Στρατηγoύ» στα Χανιά. Ο 68χρονος φέρεται ως ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης. Γνώριμος των αρχών, είχε συλληφθεί στο παρελθόν για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ σήμερα είναι έγκλειστος στις φυλακές Κορυδαλλού. Την ημέρα της σύλληψής του τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, καθώς ο ίδιος επιχείρησε να διαφύγει μαζί με τον γιο του.

Ο «Στρατηγός» στις συνομιλίες που έχουν καταγραφεί, φέρεται ιδιαιτέρως προσεκτικός. Χρησιμοποιεί κωδικούς για να περιγράψει τη δράση του, όπως στην επικοινωνία που είχε με άλλο μέλος της οργάνωσης, με το προσωνύμιο «Αυστραλός».