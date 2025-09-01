Συνάντηση της «συμμαχίας των προθύμων» για την στήριξη της Ουκρανίας την Πέμπτη στο Παρίσι ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία καθώς η γενική εκτίμηση πλέον -τουλαχιστον και μετά παό την Σύνοδο της Τιαντζίν, αλλά και όσα είπε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στην σύνοδο της SCO- είναι πως η Ρωσία προσπαθεί για άλλη μια φορά να αποφύγει μια συμφωνία με το Κίεβο στο άμεσο μέλλον.

Στο τραπέζι εγγυήσεις ασφαλείας και η ρωσική άρνηση για ειρήνη

Η συνάντηση την Πέμπτη σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν θα είναι υβριδική δηλαδή θα υπάρχουν ηγέτες με φυσική παρουσία και άλλοι που θα συμμετέχουν στην συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης και σύμφωνα με όσα ανέφερε η γαλλική προεδρία η συζήτηση θα αφορά κατά κύριο λόγο τις εγγυήσεις ασφαλείας που ετοιμάζονται τις τελευταίες εβδομάδες για την Ουκρανία, αλλά και στην άρνηση της Ρωσίας να συνάψει μια συμφωνία ειρήνης.

Η συνάντηση αυτή έρχεται την ώρα που σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται εκνευρισμένος τόσο με την ευρωπαϊκή πλευρά, την Ουκρανία, αλλά και με την Ρωσία, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο καμία πλευρά δεν κάνει αυτά που πρέπει για να επιτευχθεί ειρήνη στην Ουκρανία. Για τον λόγο αυτό δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο κι αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα συμμετέχει στην συνάντηση της Πέμπτης.