Λεωφορείο έπεσε πάνω σε περαστικούς σε πολυσύχναστο δρόμο στο Λονδίνο. Αρκετοί άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού του λεωφορείου, θεωρείται ότι τραυματίστηκαν μετά τη σύγκρουση.

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, δεν έχει αναφερθεί κανένας νεκρός και δεν έχουν γίνει συλλήψεις. Στο σημείο βρίσκονται πολλά οχήματα έκτακτης ανάγκης, μεταξύ των οποίων περιπολικά, ασθενοφόρα και ένα πυροσβεστικό όχημα.

Ο δρόμος παραμένει κλειστός, ενώ όλα τα οχήματα εκτρέπονται από την περιοχή, ανέφερε η αστυνομία.