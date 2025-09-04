Είναι τόσο απρόβλεπτο το Eurobasket 2025 που το φινάλε της φάσης των ομίλων, στον Γ’ και στον Δ’, αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά. Ακόμη κι αυτό του πρόωρου αποκλεισμού της κατόχου του τίτλου Ισπανίας, η οποία από τη διοργάνωση του 1979 και ως αυτή του 2022 βρίσκεται διαρκώς στην 6άδα της τελικής κατάταξης.

Κινδυνεύει με αποκλεισμό η Ισπανία

Για να επαληθευτεί, βέβαια, αυτό το σενάριο, θα πρέπει το βράδυ η «ρόχα» να χάσει από την Ελλάδα και ταυτόχρονα η Βοσνία να έχει επιβληθεί της Γεωργίας νωρίς το μεσημέρι. Σ’ αυτήν την περίπτωση οι Ίβηρες θα μείνουν εκτός στην ισοβαθμία, πληρώνοντας πολύ ακριβά την ήττα της πρεμιέρας από το σύνολο του Ντίζκιτς.

Ο συνδυασμός αυτός δεν είναι απίθανος να συμβεί από τη στιγμή που κάθε ομάδα έχει τα δικά της κίνητρα στην τελευταία στροφή της πρώτης φάσης. Της «πληγωμένης» Εθνικής, μετά το κακό ματς κόντρα στη Βοσνία, είναι η πρωτιά του γκρουπ, ευελπιστώντας σε πιο βατά ζευγαρώματα ως τα ημιτελικά του τουρνουά. Θα την αρπάξει από την Ιταλία (που θα νικήσει την Κύπρο όπως και να ‘χει) με μια απλή νίκη ενός πόντου κόντρα στην Ισπανία.

Λογικό πάντως είναι οι Γεωργιανοί να μην περιμένουν ως το βράδυ για να μάθουν τη μοίρα τους, αφού έχουν τη δυνατότητα νικώντας τους Βόσνιους, που παλεύουν για τον ίδιο σκοπό, να περάσουν και να ταξιδέψουν στη Ρίγα.

Μαθαίνει αντίπαλο η Εθνική

Μάχες πλασαρισμάτων περιλαμβάνει και ο Δ’ όμιλος. Φαινομενικά η Γαλλία και η Πολωνία διατηρούν το προβάδισμα έναντι του Ισραήλ για την κορυφή, καθώς οι νίκες τους επί Ισλανδίας και Βελγίου αντίστοιχα μοιάζουν προδιαγεγραμμένες. Στη διπλή αυτή ισοβαθμία οι «μπλε» υπερτερούν των «κόκκινων».

Το εντελώς παράδοξο είναι πως οι Ισραηλινοί είτε θα τερματίσουν στην κορυφή του γκρουπ είτε θα καταλήξουν τέταρτοι. Η θέση τους θα καθοριστεί από την έκβαση του αγώνα που έχουν να δώσουν με τη Σλοβενία. Με νίκη θα ευνοηθούν σε μια πιθανή τριπλή ισοβαθμία, εκτός κι αν Γάλλοι ή Πολωνοί «αυτοκτονήσουν». Με ήττα ωστόσο θα μείνουν πίσω από τον Ντόντσιτς και την παρέα του. Σ’ αυτό το σενάριο μάλιστα είναι πιθανό να βρεθούν στον δρόμο της Ελλάδας.

Ήδη πάντως διαμορφώθηκαν τα πρώτα χιαστί και το μισό σκέλος του δρόμου ως τον τελικό της διοργάνωσης με πιο ευνοημένες για αρχή τη Γερμανία και την Τουρκία.

Το πρόγραμμα της 9ης ημέρας

Γ’ όμιλος

15:00 Βοσνία – Γεωργία

18:15 Ιταλία – Κύπρος

21:30 Ισπανία – Ελλάδα

Η βαθμολογία

Ελλάδα 3-1 (+74)

Ιταλία 3-1 (+28)

Ισπανία 2-2 (+47)

Γεωργία 2-2 (-11)

Βοσνία 2-2 (-8)

Κύπρος 0-4 (-130)

Δ’ όμιλος

15:00 Γαλλία – Ισλανδία

18:00 Ισραήλ – Σλοβενία

21:30 Πολωνία – Βέλγιο

Η βαθμολογία