Με μεγάλη συγκίνηση πληροφορηθήκαμε όλοι ότι την Κυριακή η Global Sumud Flotilla ξεκίνησε για τη Γάζα.

«Γάζα, ερχόμαστε…» αναφώνησε ενθουσιασμένη η «Εφημερίδα των Συντακτών» και όχι μόνο ερχόμαστε αλλά «συνεχίζουμε τον αγώνα» (1/9).

Δυστυχώς όμως ο αγώνας και ο ενθουσιασμός θα κάνουν αναγκαστικά μια μικρή παύση. Διότι την επομένη της αναχώρησης η Flotilla γύρισε πίσω στη Βαρκελώνη.

Τι συνέβη, παιδιά; Μας την έπεσε η Μοσάντ; Οχι. Επιασε θάλασσα. Κι ο αγώνας εξελίσσεται μόνο με ήπιες καιρικές συνθήκες.

Τούτων δοθέντων, μας έμεινε τουλάχιστον η ικανοποίηση ότι στον διάπλου μετέχει με πλοίο (;) και το δικό μας March to Gaza Greece.

Θυμίζω ότι είναι οι αγωνιστές που πριν από λίγους μήνες έγιναν δεκτοί στην Αίγυπτο με παντόφλες και σαγιονάρες. Και στη συνέχεια αποφάσισαν να πάνε να σπάσουν τον αποκλεισμό της Γάζας με… ταξί, τα οποία είναι αλήθεια πως έχουν το πλεονέκτημα ότι δεν τα πιάνει θάλασσα.

Τους πήρε όμως χαμπάρι ο αιγύπτιος ταξιτζής και τους κατέβασε στην έρημο, με αποτέλεσμα να γυρίσουν πίσω με τα πόδια.

Η συμμετοχή τους συνεπώς στη Flotilla είναι εγγύηση ότι η νέα επιχείρηση έχει μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας. Αρκεί φυσικά να κοπάσει λίγο η θάλασσα.

Αφενός οι άνθρωποι ξέρουν να αποφεύγουν τις ιπτάμενες παντόφλες, σαγιονάρες και λοιπά αντικείμενα.

Αφετέρου είναι υποψιασμένοι με τους ταξιτζήδες.

Λυπάμαι μόνο που ίσως δεν προλάβουν να ενημερωθούν για τις εξελίξεις στην Ελλάδα όπου έχουν πιαστεί μαλλί με μαλλί (τρόπος τού λέγειν…) η υπουργός Τουρισμού και ο δήμαρχος Αθηναίων για τα συνθήματα κατά του Ισραήλ που λερώνουν τους αθηναϊκούς τοίχους.

Η υπουργός έβαλε τις φωνές κι ο δήμαρχος, που μάλλον φέρνει σε «Φριπαλεστάιν», διαβεβαίωσε πως κάνει ό,τι μπορεί για να τα καθαρίσει.

Τον πιστεύω. Απλώς χάνει το δίκιο του όταν δεν το διεκδικεί ως δήμαρχος αλλά ως πολιτικός αρχηγός, και μάλιστα αντιπολιτευόμενος κάποιου πράγματος το οποίο ουδείς έχει καταλάβει.

Ετσι, βρίσκουν ευκαιρία οι υπουργοί κι όποιος περνάει του ρίχνει κι από μία. Πότε για τη βασίλισσα Ολγα και πότε για την Παλαιστίνη.

Τι να κάνει κι ο δήμαρχος; Να πάρει τη Flotilla από Βαρκελώνη; Ή μήπως να ξεκινήσει για τη Γάζα με ταξί;

Ομολογώ ότι δεν έχω προτίμηση. Αρκεί να κινηθεί με τη δέουσα προσοχή.

Και να πάει με έλληνα ταξιτζή διότι με τους Αιγύπτιους ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σε κατεβάσουν στη μέση του Σινά να πιαστείς στα χέρια με τους καλόγερους.