Μέτρα που κλιμακώνουν την αντιπαράθεση Τουρκίας– Ισραήλ, ανακοίνωσε πριν από λίγο η Άγκυρα, καθώς σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν η κυβέρνηση Ερντογάν αποφάσισε να απαγορεύσει σε όλα τα ισραηλινά πλοία να χρησιμοποιούν τα λιμάνια της, αλλά και τούμπαλιν (στα τουρκικά πλοία να δέχουν σε ισραηλινά λιμάνια) και να επιβάλλει περιορισμούς στα ισραηλινά αεροσκάφη που διέρχονται από τον τουρκικό εναέριο χώρο.

Μιλώντας στην τουρκική Βουλή ο Φιντάν παρουσίασε τα μέτρα κατά του Ισραήλ που έχουν ήδη ληφθεί ή που έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται με αφορμή την κατάσταση στην Γάζα.

Η Άγκυρα κλιμακώνει σταθερά την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση Νετανιάχου

Η Τουρκία έχει επικρίνει σφοδρά την ισραηλινή επίθεση στη Γάζα και την κατηγορεί για γενοκτονία. Η Άγκυρα έχει κατά το παρελθόν ανακοινώσει ότι έχει διακόψει κάθε εμπορική συναλλαγή με το Ισραήλ, έχει ζητήσει τη λήψη διεθνών μέτρων εναντίον του και έχει καλέσει την διεθνή κοινότητα να σταματήσει να υποστηρίζει το Ισραήλ.

Πηγές ανέφεραν στο Reuters ότι οι τουρκικές λιμενικές αρχές έχουν αρχίσει να απαιτούν ανεπίσημα από τους ναυτιλιακούς πράκτορες να παρέχουν έγγραφα που να δηλώνουν ότι τα πλοία δεν έχουν σχέση με το Ισραήλ και δεν μεταφέρουν στρατιωτικό ή επικίνδυνο φορτίο με προορισμό τη χώρα.

Μια πηγή είχε επίσης αναφέρει ότι τα πλοία με τουρκική σημαία θα απαγορευόταν να προσεγγίζουν ισραηλινούς λιμένες.

«Έχουμε διακόψει εντελώς το εμπόριο με το Ισραήλ, έχουμε κλείσει τα λιμάνια μας στα ισραηλινά πλοία και δεν επιτρέπουμε στα τουρκικά πλοία να πηγαίνουν στα λιμάνια του Ισραήλ», δήλωσε ο Φιντάν σε έκτακτη κοινοβουλευτική συνεδρίαση για τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα.

«Δεν επιτρέπουμε στα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που μεταφέρουν όπλα και πυρομαχικά στο Ισραήλ να εισέρχονται στα λιμάνια μας, ούτε στα αεροπλάνα να εισέρχονται στον εναέριο χώρο μας», πρόσθεσε, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Περιφερειακός ανταγωνισμός και… γενοκτονίες

Οι παραπάνω ανακοινώσεις έρχονται καθώς η ένταση στις σχέσεις Τουρκίας- Ισραήλ έχει φτάσει σε νέα ύψη, όχι μόνο με αφορμή τα πεπραγμένα των ισραηλινών δυνάμεων στην Γάζα, αλλά και εξαιτίας του περιφερειακού ανταγωνισμού συνολικά στην Μέση Ανατολή συμπεριλαμβανομένης και της Συρίας. Οι ανακοινώσεις αυτές από την πλευρά του Χακάν Φιντάν έρχονται λίγες μόλις ημέρες μετά από τις δηλώσεις Νετανιάχου περί αναγνώρισης της γενοκτονίας των Αρμενίων, των Ελλήνων και των Ασσυρίων από τους Οθωμανούς, δηλώσεις που προκάλεσαν την οργισμένη απάντηση της Άγκυρας.