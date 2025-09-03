Οι δηλώσεις του Μάκη Κεραυνού μεγαλώνουν το κλίμα αβεβαιότητας σχετικά με την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κύπρου με την Ελλάδα και το Ισραήλ.

«Εχω ενώπιόν μου δύο μελέτες από ανεξάρτητους και σοβαρούς οργανισμούς, οι οποίες καταλήγουν στο ότι αυτό το έργο δεν είναι βιώσιμο, με τους συγκεκριμένους όρους», ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών σε συνέντευξή του στην «Καθημερινή της Κύπρου».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του αναρωτιέται γιατί η ΕΕ δεν διερωτάται για τους λόγους που δεν έχει προχωρήσει το έργο. «Η συζήτηση γίνεται γιατί το έργο είναι πολύπλοκο με οικονομική, τεχνική και γεωπολιτική πτυχή. Θα ήθελα επίσης να σημειώσω και κάτι άλλο.

Εχει από το 2010 που συζητείται αυτό το έργο και χαρακτηρίζεται ευρωπαϊκό καθώς η Κομισιόν αποφάσισε να το χρηματοδοτήσει με 650 εκατομμύρια. Το ερώτημα που θέτω είναι γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που διαθέτει κονδύλια υπό αυστηρούς όρους και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, μετά από τόσα χρόνια δεν διερωτάται γιατί δεν έγινε αυτό το έργο;» τόνισε χαρακτηριστικά.

Η Κύπρος, οι διασφαλίσεις και τα 25 εκατ

Στη συνέχεια ο κ. Κεραυνός μίλησε για την πληρωμή των 25 εκατ. ευρώ που ενέκρινε η ΡΑΕΚ. Ο ΥΠΟΙΚ της Κύπρου υπογράμμισε ότι «με τα σημερινά οικονομικά, τεχνικά και γεωπολιτικά δεδομένα που χαρακτηρίζουν το έργο, η πληρωμή του ποσού των 25 εκατ. δεν είναι μια απλή υπόθεση. Χρειάζεται πρώτα η διασφάλιση κάποιων σοβαρών παραμέτρων».

Σχετικά με την απόφαση της ΡΑΕΚ είπε ότι δεν την έχει δει, αλλά του «φαίνεται παράλογο να πληρώσουν οι φορολογούμενοι 25 εκατ. για ένα έργο που είναι παγωμένο». Υπενθυμίζουμε ότι η ΡΑΕΚ αναμένει την έγκριση από το υπουργείο για να προχωρήσει τις διαδικασίες.