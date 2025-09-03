Στο επίκεντρο πολιτικών τοποθετήσεων βρέθηκε η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ με την Αθήνα να ξεκαθαρίζει τη δέσμευσή της στην εκπόνηση του έργου και τη Λευκωσία να κρατά αποστάσεις, επικαλούμενη οικονομικούς προβληματισμούς.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ, υπογράμμισε ότι το έργο «είναι ενταγμένο στον ευρωπαϊκό ενεργειακό σχεδιασμό» και όχι εθνικό σχέδιο της Ελλάδας. Όπως σημείωσε, «αφορά τις διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αποτελεί πρότζεκτ ευρωπαϊκής προτεραιότητας», ενώ τόνισε πως «κυρίως ωφελημένη θα είναι η Κύπρος, καθώς αίρεται η ενεργειακή της απομόνωση».

«Το έργο δεν θα πληρωθεί μόνο από Έλληνες»

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι «το έργο δεν μπορεί να πληρωθεί μόνο από τους Έλληνες φορολογούμενους» και πως απαιτείται διαμοιρασμός του κόστους, όπως ισχύει για όλα τα διασυνοριακά έργα. «Η δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη και έχει εκφραστεί όχι μόνο με δηλώσεις αλλά και με συγκεκριμένες κινήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας την κυπριακή πλευρά να αποσαφηνίσει τη στάση της.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε στο Open ότι το καλώδιο είναι ένα «πολύ σημαντικό έργο για την Ευρώπη και την Κύπρο, ένα αδελφό κράτος για εμάς», επαναλαμβάνοντας ότι «δεν υπάρχει περίπτωση το δημοσιονομικό κόστος να το επωμιστούν οι Έλληνες φορολογούμενοι».

«Το έργο δεν είναι βιώσιμο»

Από την πλευρά της, η Λευκωσία εμφανίζεται πιο επιφυλακτική. Ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, Μάκης Κεραυνός, σε συνέντευξή του στην Καθημερινή Κύπρου, επικαλέστηκε δύο ανεξάρτητες μελέτες που καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι «υπό τους συγκεκριμένους όρους το έργο δεν είναι βιώσιμο». Όπως είπε, «η συζήτηση συνεχίζεται γιατί το έργο είναι πολύπλοκο με οικονομική, τεχνική και γεωπολιτική πτυχή», ενώ έθεσε το ερώτημα γιατί, παρά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να το χρηματοδοτήσει με 650 εκατ. ευρώ από το 2010, παραμένει ακόμη σε εκκρεμότητα.

Αναφορικά με την καταβολή των 25 εκατ. ευρώ που είχε εγκρίνει η ΡΑΕΚ, ο κ. Κεραυνός υπογράμμισε πως «δεν είναι μια απλή υπόθεση» και πως «χρειάζεται πρώτα η διασφάλιση σοβαρών παραμέτρων» πριν από οποιαδήποτε δέσμευση.