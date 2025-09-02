Για δεύτερη ημέρα συνεχίζονται οι διεργασίες στη Μονή Σινά προς εξεύρεση ενωτικής λύσης για τη μοναστική κοινότητα.

Ο γγ Θρησκευμάτων Δημήτρης Καλατζής από χθες το μεσημέρι μέχρι αργά χθες τη νύχτα και από σήμερα νωρίς το πρωί συνομιλεί με τους μοναχούς και τον Αρχιεπίσκοπο Σιναϊτών και ηγούμενο της Μονής Σινά κ. Δαμιανό σε μια προσπάθεια να υπάρξει εκτόνωση στην ένταση που έχει δημιουργηθεί.

Παρών στις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στην Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης Σινά είναι και ο Ελληνας πρέσβης στην Αίγυπτο, κύριος Νίκος Παπαγεωργίου.

Βούληση για επίλυση

Το γεγονός ότι οι διεργασίες διεκόπησαν μόνο για λίγες ώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας αποδεικνύει πως υπάρχει βούληση για εκτόνωση της κρίσης που έχει δημιουργηθεί στην ιστορική Μονή.

Εντονο παρασκήνιο και συσκέψεις

Το παρασκήνιο είναι έντονο με τις συσκέψεις να μην περιορίζονται μόνο στο χώρο του Μοναστηριού. Όπως αποκάλυψε το «tovima.gr» πριν τη μετάβαση του γγ θρησκευμάτων Δημητρίου Καλατζή στην Αίγυπτο, προηγήθηκε ευρεία σύσκεψη στο Μαξίμου με τη συμμετοχή υπουργών και εκκλησιαστικών παραγόντων.

Στόχος η διαφύλαξη του κύρους της Μονής

Αυτό που επιζητούν όλες οι πλευρές είναι η ειρηνική επίλυση του εσωτερικού προβλήματος στην Αδελφότητα και η συνύπαρξη των Μοναχών με κριτήριο τη διαφύλαξη του κύρους της Μονής.

Προς αυτήν κατεύθυνση όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά. Ακόμη και της παραίτησης του 91χρονου Δαμιανού που ναι μεν εικάζεται ωστόσο δεν διατυπώνεται με σαφήνεια

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός έχει δρομολογήσει τη Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης της Μονής για τις 7 Σεπτεμβρίου χωρίς όμως να έχει γίνει μέχρι τώρα γνωστό το ποια θα είναι η ημερήσια διάταξη και αν τελικά θα πραγματοποιηθεί, δεδομένων των εξελίξεων.

Υπέρ της Ενότητας

Η χθεσινή ημέρα εκτός από τις πολύωρες διαβουλεύσεις στη Μονή Σινά χαρακτηρίστηκε και από την ανακοίνωση του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεωργίου ο οποίος στήριξε απόλυτα τον Αρχιεπίσκοπο Σιναϊτών και ηγούμενο της Μονής κ. Δαμιανό καλώντας τη Σιναϊτική Αδελφότητα να συνεργαστεί μαζί του.

Πρόκειται για τη τρίτη ανακοίνωση από εκκλησιαστική Αρχή. Είχαν προηγηθεί αυτή των Ιεροσολύμων αλλά και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.