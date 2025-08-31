Για τα πρωτοφανή έκτροπα στη Μονή Αγ. Αικατερίνης Σινά και τη διαμάχη του (παυθέντος) Ηγουμένου και της Σύναξης των μοναχών, τοποθετήθηκε ο ευρωβουλευτής και μέλος της επιτροπής Ασφάλειας & Άμυνας και συντονιστής της επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Νικόλας Φαραντούρης.

Σε δηλώσεις του το απόγευμα της Κυριακής (31/8) απ’ τις Βρυξέλλες ζήτησε «την αποκατάσταση της τάξης στη Ι.Μονή και τη διατήρηση του υπεχιλιετούς ιδιοκτησιακού καθεστώτος χωρίς καμία απολύτως εκχώρηση ή συμβιβασμό».

Όπως αποκάλυψε, επίκειται σύγκληση της Συνόδου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων για την πρωτοφανή κρίση, την οποία, όπως είπε χαρακτηριστικά, κάποιοι «μοιραίοι των Αθηνών εξέθρεψαν», ενώ ταυτόχρονα έθεσε και μια σειρά ερωτήματα για τον ρόλο και τις αρμοδιότητες της μοναστικής κοινότητας και του παυθέντος ηγουμένου:

«Είδα ανακοινώσεις περί του νομίμου εκπροσώπου κλπ. από διάφορες πλευρές.

Τα ερωτήματα ωστόσο είναι:

α) Ποιος λαμβάνει τις αποφάσεις και νομιμοποιεί τον Ηγούμενο; Η Σύναξη των μοναχών ή ο ίδιος ο Ηγούμενος (τον εαυτό του);

β) Ήταν νόμιμη και «κανονική» η «είσοδος» του παυθέντος Ηγουμένου στην Ι.Μονή Σινά και η εκδίωξη των μοναχών;

γ) Αρμοδιότητα επί του ζητήματος καθ’ ημάς έχει το Υπουργείο Εξωτερικών ή το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού;