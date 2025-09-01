Ηχηρή παρέμβαση στο φλέγον ζήτημα της Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά και από την Εκκλησία της Κύπρου. Συγκεκριμένα η Εκκλησία της Κύπρου ανακοίνωσε σήμερα την απόφαση της Ιεράς Συνόδου της, που είχε συνεδριάζει την 23 Ιουνίου 2025, βάση της οποίας ζητά από την κυβέρνηση της Αιγύπτου να κατοχυρώσει τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα της Μονής Σινά και την απρόσκοπτη λειτουργία της.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου

«Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ἀσχολήθηκε σήμερα, 23 Ἰουνίου 2025, μὲ τὸ πρόβλημα ποὺ δημιουργήθηκε ὕστερα ἀπὸ τὴν ἀπόφαση Αἰγυπτιακοῦ Δικαστηρίου γιὰ ἀποστέρηση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Θεοβαδίστου Ὅρους Σινᾶ τῶν ἀπὸ αἰώνων ἰδιοκτησιακῶν δικαιωμάτων της τόσο ὅσον ἀφορᾶ στὸ κτηριακὸ συγκρότημα καὶ στὶς ἐγκαταστάσεις τῆς Μονῆς, ὅσο καὶ στὴν ἄλλη ἐν γένει περιουσία της.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος θεωρεῖ ὅτι ὅ,τι ἐσεβάσθησαν οἱ αἰῶνες, ποικίλα πολιτεύματα καὶ κυβερνήσεις, ἄλλες θρησκεῖες καὶ ἰδεολογίες, θὰ πρέπει νὰ τυγχάνουν ἰδιαίτερου σεβασμοῦ καὶ σήμερα, τὸν 21ο αἰῶνα, τὸν αἰῶνα τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν καὶ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ἕνα ἀπὸ τὰ ὁποῖα εἶναι καὶ τὸ δικαίωμα τῆς ἰδιοκτησίας.

Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Σινᾶ, ἡ ἀρχαιότερη Ὀρθόδοξη Μονὴ στὸν κόσμο, ἀποτελεῖ γιὰ 1500 χρόνια πνευματικὸ φάρο γιὰ ὁλόκληρο τὸν κόσμο, καύχημα γιὰ τὴ χώρα ποὺ τὴν φιλοξενεῖ, παράδειγμα εἰρηνικῆς συνύπαρξης Χριστιανῶν καὶ Μουσουλμάνων.

Ἡ Κύπρος καὶ γενικότερα ὁ Ἑλληνισμός, εἶχε διαχρονικὰ ἄριστες σχέσεις μὲ τὴν Αἴγυπτο καὶ τὸν λαό της. Ὡς τέτοιες φιλικὲς σχέσεις ἀναφέρουμε τήν, σὲ πολλὰ ἐπίπεδα, συνεργασία τῶν μεγάλων Ἡγετῶν μας Νάσσερ καὶ Μακαρίου, καθὼς καὶ τῶν σημερινῶν προέδρων τῶν δύο χωρῶν μας. Ἀπόρροια τῶν σχέσεων αὐτῶν ἦταν καὶ οἱ πάντοτε στενὲς σχέσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου μὲ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Σινᾶ.

Θεωροῦμε ὅτι δὲν συντρέχει κανένας λόγος γιὰ διατάραξη τῶν ἀρίστων σχέσεων μεταξὺ τοῦ Ἑλληνικοῦ καὶ τοῦ Αἰγυπτιακοῦ λαοῦ. Γι’ αὐτὸ καὶ κάνουμε θερμότατη ἔκκληση πρὸς τὴν Κυβέρνηση τῆς φίλης χώρας τῆς Αἰγύπτου καὶ ἰδιαίτερα πρὸς τὸν Πρόεδρο Σίσσι ὅπως παρέμβουν γιὰ κατοχύρωση τῶν ἰδιοκτησιακῶν δικαιωμάτων τῆς Μονῆς γιὰ ἀπρόσκοπτη συνέχιση τῆς λειτουργίας της.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐκφράζει τὴν ἀμέριστη συμπαράστασή της στὸν δοκιμαζόμενο Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Σινᾶ, Φαρὰν καὶ Ῥαϊθὼ κ. Δαμιανὸ καὶ τὴν περὶ Αὐτὸν ἀδελφότητα τῆς Μονῆς καὶ εὔχεται ὅπως ὁ Θεὸς φωτίσει τοὺς ἔχοντας τὴν εὐθύνη γιὰ ἀπόδοση δικαιοσύνης εἰς τὸ ζήτημα τῆς Μονῆς».