Στην χθεσινοβραδινή τηλεοπτική συνέντευξή του ο Σωκράτης Φάμελλος ρωτήθηκε επιμόνως για την επίδραση που δυνητικά θα προκαλέσει στην πολιτική ζωή της χώρας η περιλάλητη σύσταση ενός νέου φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό και απαντώντας πως «ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποφασίσει με συντριπτική πλειοψηφία και με πολύ ξεκάθαρο τρόπο ποιο είναι το πρόγραμμά του» δήλωσε την πρόθεση να τηρήσει αποστάσεις από σενάρια, τουλάχιστον έως ότου αυτά επαληθευτούν ή διαψευστούν μέσα στους επόμενους μήνες.

«Με ρωτάτε αν υπερβαίνει την απόφαση του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ μια υπόθεση; Να σχολιάσω μια υπόθεση μετά από 6 μήνες; Ο κόσμος θέλει τώρα να κάνουμε κάτι για το ΦΠΑ και τους γιατρούς» συλλογίστηκε φωναχτά ο κ. Φάμελλος. Προηγουμένως πάντως είχε ήδη υποστηρίξει ότι «όλοι έχουν δυνατότητα να λάβουν πρωτοβουλίες, πολύ περισσότερο ο Αλέξης Τσίπρας», με τον οποίο -κατά τον ίδιο- υπάρχει μια κοινή γραμμή ως προς την ανάγκη για «μία ή πολλές πρωτοβουλίες» που στο τέλος θα οδηγήσουν σε «ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο».

Κινούμενος προς αυτήν την κατεύθυνση μάλιστα ο Σωκρ. Φάμελλος προανήγγειλε ενέργειες αμέσως έπειτα από το τέλος της ΔΕΘ που «θα συμβάλλουν στον προοδευτικό διάλογο και στην ανατροπή της κυβέρνησης». Κυνηγά, εκ των πραγμάτων δηλαδή, να προλάβει και να προκαλέσει ο ίδιος τις επιδιωκόμενες μεταβολές στην κεντροαριστερά.

«Δεν θα σταματήσουμε αυτήν την προσπάθεια, δεν θα υπάρχει αναμονή» επεσήμανε με νόημα, θεωρώντας πως ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά για όσα πρέπει να δρομολογηθούν το επόμενο διάστημα. Άρα ο Γενάρης του 2026 είναι πολύ μακριά για τον ίδιο.

Εξάλλου, ο πρόεδρος του κόμματος επιβεβαίωσε ότι αυτή τη φορά δεν θα προλάβει να είναι παρών στην ομιλία του Αλ. Τσίπρα κατά το κλείσιμο των εργασιών του συνεδρίου του Economist την προσεχή Παρασκευή (5/9), διότι «θα είμαι σε περιοδείες». Ενημέρωσε πάντως ότι «θα υπάρχει εκπρόσωπος της ΚΟ», καθώς στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει την Πέμπτη μια πολυπληθής ομάδα για το πρώτο σκέλος της εξόρμησης με αφορμή την ετήσια Έκθεση.

Σε κάθε περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει αυτούσια τη δική του ολοκληρωμένη προγραμματική πρόταση στη ΔΕΘ, ευελπιστώντας ότι θα συναντήσει ευήκοα ώτα. «Η κοινωνία θέλει να τα βρούμε για να υπάρξει ένα προοδευτικό πρόγραμμα και ο ΣΥΡΙΖΑ θα εξακολουθήσει να είναι πρωτοπόρος για να υπάρξει συμπόρευση» είπε ο κ. Φάμελλος, χρεώνοντας σε αυτό το το σημείο στον Νίκο Ανδρουλάκη «πολιτικό λάθος» την απουσία του ΠαΣοΚ από κοινές κοινοβουλευτικές ενέργειες.

«Ο λόγος που καταθέτουμε τις προτάσεις είναι γιατί το έχει ανάγκη, η πατρίδα, ο λαός. Άρα οι εκλογές είναι για συμφέρον της χώρας. Μας συμφέρει ν’ αλλάξει ο Μανωλιός; Όχι βέβαια. Πρέπει να υπάρξει προοδευτική κυβέρνηση» σχολίασε χαρακτηριστικά, προβλέποντας πως εφόσον γίνονταν τώρα εκλογές οι αρνητικές μετρήσεις για την παράταξη που ηγείται δεν θα επιβεβαιώνονταν.

«Οι δημοσκοπήσεις δεν είναι κάλπη» ανέφερε, υπογραμμίζοντας πως η στάση του ΣΥΡΙΖΑ δεν εξαρτάται από τα ποσοστά της στιγμής, αλλά από το γεγονός ότι «αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο».

Υπό την προϋπόθεση φυσικά πως η αποχή των ψηφοφόρων θα μετατραπεί σε συμμετοχή. Διότι «η αποστασιοποίηση και η απαξίωση της πολιτικής είναι πρόβλημα δημοκρατίας», τη στιγμή που «το σύστημα εξουσίας που έχει βάλει τον κ. Μητσοτάκη στη θέση του πρωθυπουργού βολεύεται ο καθένας και η καθεμιά να μένει σπίτι».

«Με αυτήν την κυβέρνηση δεν μπορεί να πάει καλύτερα η κατάσταση. Ούτε ο κ. Μητσοτάκης θα σωθεί, ούτε η ελληνική οικονομία με αυτά τα ημίμετρα, με τα πασαλείμματα» τόνισε με βεβαιότητα ο Σωκρ. Φάμελλος παίρνοντας θέση επί των μέτρων που θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ ο Έλληνας πρωθυπουργός. «Μάλλον να ξεφύγουν θέλουν», ισχυρίστηκε, συμπεραίνοντας ότι οι όποιες φοροελαφρύνσεις που επίκεινται έχουν δύο αναγνώσεις. Από τη μία δείχνουν δημοσιονομικό κενό και από την άλλη αντανακλούν τα δημοσκοπικά «ζόρια» του Μαξίμου.

Όπως κατέληξε ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ είναι «αποτυχία, όχι αριστεία» όλη αυτή η στροφή αυτή της κυβέρνησης, την οποία κα ο ίδιος θα κοιτάξει πώς θα αποδομήσει μέσα από όσα θα ακολουθήσουν ως τις 11 Σεπτεμβρίου που θα ολοκληρωθεί ο κύκλος στη Θεσσαλονίκη και στις γύρω περιοχές.