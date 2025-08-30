Ως «ένα σταυροδρόμι πολιτικών εξελίξεων» αντιμετωπίζουν στον ΣΥΡΙΖΑ την εφετινή, 89η, ΔΕΘ που αρχίζει στα τέλη της επόμενης εβδομάδας. Και πάνω σε αυτήν ακριβώς τη συλλογιστική καταστρώνουν τις τελευταίες λεπτομέρειες του ολοκληρωμένου σχεδίου που θα προβάλλουν διαδοχικά απέναντι στο «κυβερνητικό αφήγημα που επιδιώκει το Μαξίμου», όπως στελέχη της πρώτης γραμμής επικοινωνούν σχετικά, επιμένοντας να ζητούν εκλογές.

Η επίσημη παρουσία του Σωκράτη Φάμελλου στη Θεσσαλονίκη έχει προγραμματιστεί για το διήμερο 10 και 11 Σεπτεμβρίου. Θα προηγηθούν αρχικά, την Τετάρτη, η επίσκεψη στα περίπτερα της Έκθεσης και η απογευματινή κεντρική ομιλία του (Βελλίδειο), προτού το μεσημέρι της επόμενης (Πέμπτη, 12:00) ο αρχηγός του κόμματος παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στους δημοσιογράφους (αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης»).

Η πρώτη «εξόρμηση» για τη ΔΕΘ

Νωρίτερα πάντως πολυπρόσωπο κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ, με επικεφαλής τον πρόεδρό του, θα βρεθεί εκ νέου στη Θεσσαλονίκη. Το πρώτο σκέλος της «εξόρμησης» έχει προγραμματιστεί για το διάστημα από τις 4 ως τις 7 Σεπτεμβρίου. Αφετηρία αυτής της «εξόρμησης» θα αποτελέσει η συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης, νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης (4/9) σε κεντρικό ξενοδοχείο. Ως γνωστόν η Κουμουνδούρου θα στηρίξει και θα συμμετάσχει στις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις του Σαββάτου, εκπροσωπούμενη από κεντρικά και άλλα στελέχη της.

Ο Σωκρ. Φάμελλος θα είναι παρών, όπως μεταξύ άλλων ο διευθυντής του προεδρικού γραφείου και μέλος της Πολιτικής Γραμματείας, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, ο εκπρόσωπος Τύπου και επικεφαλής της επικοινωνίας Κώστας Ζαχαριάδης και ο γραμματέας Στέργιος Καλπάκης. Φυσικά το προεδρικό επιτελείο θα πλαισιώνεται κι από άλλα πρόσωπα συν βουλευτές του κόμματος, γηγενείς ή μη. Κυρίως (αλλά όχι μόνο) θα πρόκειται για τομεάρχες των οποίων οι αρμοδιότητες σε ΠΓ και Βουλή συμπίπτουν με όλα εκείνα τα πεδία και τα αντικείμενα που παραδοσιακά αναδεικνύονται στη ΔΕΘ.

Όπως διαμηνύουν πηγές της Κουμουνδούρου, θα πρόκειται για «πλήρη σύνθεση κόμματος με κυβερνητική προοπτική» που επιδιώκει την εξωστρέφεια, την αμεσότητα και την κατάθεση μιας ολοκληρωμένης πρότασης προοδευτικής διεξόδου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στους αριθμούς του Μαξίμου

Οι συντελεστές του κεντρικού σχεδιασμού έχουν καταλήξει πως σε αυτή τη φάση είναι απαραίτητο και μείζον ν’ αναδειχθούν, όσο πιο καθαρά γίνεται, όλα όσα πλήττουν την καθημερινότητα των πολιτών προκαλώντας μια μόνιμη ανισορροπία στην κοινωνία. Οικονομία, ακρίβεια, στέγαση και ενέργεια είναι οι βασικοί άξονες της τακτικής που έχουν υιοθετήσει να προβάλουν τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο σκέλος.

«Ο πρωθυπουργός εκτοξεύει από ‘δω κι από ‘κει αριθμούς και νούμερα για να στηρίξει την εκδοχή της κυβέρνησης, διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα. Εντελώς άλλη είναι η εικόνα στο σούπερ μάρκετ, στον λογαριασμό του ρεύματος, στο πορτοφόλι του καθενός» σχολίαζε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ στο «Βήμα», κάνοντας λόγο για «μαθηματικά που επαληθεύονται μόνο στο Μαξίμου».

Όπως επιχείρησε, άλλωστε, να εξηγήσει στην ΕΡΤ ο Κ. Ζαχαριάδης «η στατιστική ενός γενικού μέσου όρου δεν έχει καμία σχέση με το μεσαίο εισόδημα». Αντιθέτως, τόνισε, «η ακρίβεια έχει υπερσκελίσει τις όποιες μειώσεις φόρων και τις όποιες αυξήσεις μισθών».

«Η κοινωνία δεν αντέχει άλλο την κοροϊδία. Οι πολίτες δεν χρειάζονται επικοινωνιακά κόλπα, αλλά πραγματικές πολιτικές για τη μείωση του κόστους ζωής» συμπλήρωσε από την πλευρά του ο βουλευτής – τομεάρχης οικονομίας και ανάπτυξης, Χάρης Μαμουλάκης, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι διακινεί «σενάρια για μέτρα-ασπιρίνες, όπως η απαγόρευση προωθητικών ενεργειών και οι ‘προαιρετικές’ μειώσεις τιμών, που έχουν αποδειχθεί ανεπαρκή», αντί να εξετάζει και να προωθεί, όπως προσέθεσε, «ουσιαστικές παρεμβάσεις».

Στόχος κομματικών παραγόντων είναι να μιλήσουν, επιπλέον, για καινοτομία και νέες τεχνολογίες, ενισχύοντας την παραπάνω ατζέντα. Οι επαφές μεταξύ των εμπλεκόμενων είναι καθημερινές και οι συνδιαμορφώσεις στοιχείων που ενισχύουν όλη αυτή τη στόχευση αλλεπάλληλες.

Οι παράλληλες δράσεις

Υπό αυτό το πρίσμα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει θέσει επί τάπητος, πέραν της επαναφοράς του 13ου-14ου μισθού στο Δημόσιο, την άμεση μείωση ΦΠΑ σε είδη βασικής ανάγκης, την αναστολή του ΕΦΚ ως τη σταθεροποίηση των τιμών, τον έλεγχο των καρτέλ, τη στήριξη μικρών επιχειρήσεων τροφίμων, όπως την επαναφορά του αφορολόγητου και κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους. Είναι αυτά ορισμένα από τα κύρια μέτρα που ο Σωκρ. Φάμελλος και οι συνεργάτες του πρόκειται να συζητήσουν σε μια σειρά προγραμματισμένων συναντήσεων από τη Δευτέρα 1/9 ως την Τετάρτη 3/9 με παραγωγικούς, οικονομικούς, συνδικαλιστικούς και εργασιακούς φορείς στην Αθήνα. Επίσης την Τρίτη ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ θα μιλήσει στην παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ με θέμα «Πράσινη Μετάβαση & Μικρές Επιχειρήσεις».

Παρά τις πυρετώδεις διεργασίες που μεσολαβούν στην Κουμουνδούρου έως την έναρξη ΔΕΘ, δεν είναι απίθανο να δρομολογηθεί εμβόλιμα και μία συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Η σύγκλησή της θα αποφασιστεί μέσα στις επόμενες ημέρες ανάλογα με τους διαθέσιμους χρόνους. Το βέβαιο είναι ότι την ημέρα που ο Αλέξης Τσίπρας θα κλείνει τις εργασίες του διήμερου Συνεδρίου του Economist στη Θεσσαλονίκη με την ομιλία – παρέμβασή του πάνω στην οικονομία του 2030, ο Σωκράτης Φάμελλος θα πηγαινοέρχεται, περιοδεύοντας σε Ημαθία, Πέλλα και Πιερία.