Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έχει ακόμη καταλήξει σε συμφωνία με τον Αμερικανό ηγέτη Ντόναλντ Τραμπ για τριμερή ή κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ο βοηθός του προέδρου Γιούρι Ουσακόφ.

Ο Ουσάκοφ τόνισε επίσης ότι δεν υπάρχουν ακόμη συγκεκριμένες προτάσεις για την αναβάθμιση του επιπέδου των εκπροσώπων που συμμετέχουν στις ρωσο-ουκρανικές διαπραγματεύσεις.

«Μέχρι στιγμής, αυτά που μεταδίδονται στον Τύπο δεν είναι ακριβώς αυτά που έχουμε συμφωνήσει. Τώρα μιλάνε για μια τριμερή συνάντηση, για μια συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι. Αλλά συγκεκριμένα, απ’ όσο γνωρίζω, δεν έχει υπάρξει συμφωνία μεταξύ Πούτιν και Τραμπ σχετικά με αυτό», πρόσθεσε ο Ουσακόφ.

Η δήλωση Πούτιν για σε «συνεννόηση» με τον Τραμπ

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα σήμερα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι κατέληξε σε «συνεννόηση» με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, κατά τη συνάντησή τους στην Αλάσκα τον περασμένο μήνα.

Αυτό που δεν ανέφερε ο Πούτιν όμως είναι το αν θα συμφωνούσε σε ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τη μεσολάβηση του Τραμπ, ο οποίος προφανώς είχε δώσει τη Δευτέρα ως προθεσμία για την απάντηση του Πούτιν.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια συνόδου κορυφής στην Κίνα, ο Πούτιν συνέχισε να υπερασπίζεται την απόφασή του να εισβάλει στην Ουκρανία, κατηγορώντας για άλλη μια φορά τη Δύση για τον πόλεμο.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τη συνάντηση στην Αλάσκα, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι ο Πούτιν συμφώνησε σε εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία στο πλαίσιο μιας πιθανής μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας, αν και η Μόσχα δεν το έχει ακόμη επιβεβαιώσει.

Την Πέμπτη στο Παρίσι ο Ζελένσκι για συνάντηση με τους Ευρωπαίους εταίρους

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, θα έχει συνάντηση την Πέμπτη στο Παρίσι με αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες, καθώς οι προσπάθειες της Ουάσινγκτον να τερματίσει την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχουν βαλτώσει.

«Μια τέτοια συνάντηση έχει προγραμματιστεί» για να συζητηθούν οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία «και για την προώθηση της διπλωματίας, επειδή οι Ρώσοι ξεφεύγουν ξανά», δήλωσε η πηγή στο AFP υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η συμμετοχή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο στο Παρίσι «δεν έχει προγραμματιστεί προς το παρόν», πρόσθεσε.

«Τύπου ΝΑΤΟ»

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένει να συνεχίσει τις συνομιλίες με τους Ευρωπαίους ηγέτες σχετικά με δεσμεύσεις «τύπου ΝΑΤΟ» για την προστασία της Ουκρανίας, θεωρώντας ότι θα πρέπει να συμμετάσχει και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Χρειαζόμαστε η αρχιτεκτονική (ασφαλείας) να είναι σαφής σε όλους», είπε, προσθέτοντας ότι ήθελε να πει στον Τραμπ «πώς το βλέπουμε εμείς».

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε επίσης στην προθεσμία που έχει δώσει ο Τραμπ για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με νέα μέτρα κατά της Ρωσίας, εάν ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν δεσμευτεί για μια κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Ουκρανό ηγέτη.