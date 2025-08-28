Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «δεν χάρηκε» αλλά και «δεν αιφνιδιάστηκε» όταν πληροφορήθηκε ότι η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Δεν χάρηκε με την είδηση, αλλά ούτε και αιφνιδιάστηκε. Πρόκειται για δύο χώρες που βρίσκονται σε πόλεμο εδώ και πάρα πολύ καιρό», είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων. Για τον Αμερικανό πρόεδρο «ίσως οι δύο πλευρές να μην είναι έτοιμες να βάλουν τέλος οι ίδιες» στον πόλεμο, πρόσθεσε. Η Λέβιτ είπε ότι ο Τραμπ θα κάνει μια πρόσθετη δήλωση για την κατάσταση αργότερα σήμερα.

Σύμφωνα με τις αρχές της ουκρανικής πρωτεύουσας, τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, ενώ περισσότεροι από 60 τραυματίστηκαν, Από την επίθεση υπέστησαν ζημιές πολλά κτίρια, μεταξύ των οποίων και τα γραφεία της ΕΕ και του Βρετανικού Συμβουλίου στο Κίεβο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι τα χτυπήματα ήταν «η απάντηση της Μόσχας στις διπλωματικές προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου» και κάλεσε για επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία.