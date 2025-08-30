Νεκρός από πυρά ενός άγνωστου άντρα που προσποιούνταν τον ντελιβερά, έπεσε νωρίτερα σήμερα στο κέντρο του Λβιβ, στο δυτικό τμήμα της Ουκρανίας, ο Ουκρανός βουλευτής Αντρίι Παρούμπι, πρώην πρόεδρος του κοινοβουλίου.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε λίγη ώρα αργότερα από το δίκτυο Strana, διακρίνεται ο δολοφόνος να περιμένει τον Παρούμπι να πλησιάσει προς το μέρος του, περπατώντας σε πεζοδρόμιο του Λβιβ και όταν το κάνει, τον πλησιάζει και τον εκτελεί. Οι πληροφορίες λένε πως τον πυροβόλησε οκτώ φορές, ενώ στη συνέχεια τρέπεται σε φυγή.

The Ukrainian president has been briefed on the killing of Andriy Parubiy, who was shot by a food delivery courier. Law enforcement is searching for the gunman and working to establish his identity. Volodymyr Zelensky called the murder "horrific" and offered condolences to the…

Νωρίτερα, η ουκρανική αστυνομία επιβεβαίωσε πως ένα περιστατικό με πυροβολισμούς εκτυλίχθηκε στο Λβιβ και ότι ένα «δημόσιο πρόσωπο και γνωστός πολιτικός» έχασε τη ζωή του. Δράστης ήταν ένας άγνωστος άντρας, που προσποιούνταν τον ντελιβερά και έχει στηθεί ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.