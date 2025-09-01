Η επιστροφή του Ντάνιελ Ποντένσε έχει προκαλέσει ντελίριο ενθουσιασμού στους οπαδούς του Ολυμπιακού, με πλήθος κόσμου να βρίσκεται στο αεροδρόμιο για να τον υποδεχθεί.

Ο 29χρονος Πορτογάλος εξτρέμ αφήνει την Αλ Σαμπάμπ για να παίξει ξανά στους Πειραιώτες, με τους οποίους έχει πλέον ένα απίστευτο δέσιμο. Στο «Ελ. Βενιζέλος», μάλιστα, έχουν συγκεντρωθεί εκατοντάδες οπαδοί για να υποδεχθούν και πάλι τον Ποντένσε και να του δείξουν την αγάπη τους.

Ο Ποντένσε, άλλωστε, είχε αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό, έχοντας γράψει κι αυτός το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του συλλόγου, με την κατάκτηση του Conference League.

Τα νούμερα του Ποντένσε

Ο Πορτογάλος επιστρέφει στον Ολυμπιακό, με τον οποίο έγραψε ιστορία στο παρελθόν και χάρισε αμέτρητες στιγμές χαράς και υπερηφάνειας στον κόσμο του πειραϊκού συλλόγου, με τον οποίο έχει καταγράψει συνολικά 115 συμμετοχές, με 28 γκολ και 27 ασίστ στο ενεργητικό του.

Ήταν άκρως καταλυτικός στην κατάκτηση της πρώτης ευρωπαϊκής κούπας από πλευράς ελληνικού συλλόγου. Του Europa Conference League της σεζόν 2023/24. Ενώ με τους «ερυθρόλευκους» είχε πάρει και ένα πρωτάθλημα το 2020.

Συνολικά στην καριέρα του, με τις φανέλες Ολυμπιακού, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Γουλβς, Αλ Σαμπάμπ κα Μορεϊρένσε, ο Ποντένσε έχει 382 παιχνίδια σε επίπεδο συλλόγων, με 60 γκολ και 69 ασίστ στο ενεργητικό του, ενώ έχει και μια συμμετοχή με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας.