Τη σπουδαιότερη μεταγραφή του φετινού καλοκαιριού στο ελληνικό πρωτάθλημα και μια από τις πιο σημαντικές των τελευταίων ετών ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Πειραιά ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του «killer» Μέχντι Ταρέμι.

Ένας επιθετικός κορυφαίου επιπέδου με 258 γκολ στο ενεργητικό του, σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο. Ο Ταρέμι έχει σπουδαίες παραστάσεις από τις κορυφαίες διοργανώσεις και… φονικό ένστικτο μέσα στην αντίπαλη περιοχή.

Μια πολύ σπουδαία μεταγραφή που μόνο ο Ολυμπιακός μπορούσε να ολοκληρώσει στην Ελλάδα. Οι νταμπλούχοι έφεραν τον Ιρανό σταρ, ο οποίος θα πλαισιώσει στην «ερυθρόλευκη» επιθετική γραμμή τους Ελ Κααμπί και Γιάρεμτσουκ.

Η ανάρτηση του Ολυμπιακού:

Η πορεία του Ταρέμι

Ο Μέχντι Ταρέμι ξεκίνησε την καριέρα του στην Persepolis όπου σημείωσε 55 γκολ σε 112 εμφανίσεις. Στη συνέχεια μετακόμισε στο Κατάρ και εν έπειτα στην Ευρώπη και τη Ρίο Αβε. Στην Πόρτο έζησε την πιο παραγωγική πενταετία της καριέρας του με 91 γκολ σε 182 αγώνες. Το καλοκαίρι του 2024 μεταγραφεί στην Ίντερ, όπου αγωνίστηκε με το «99». Εχοντας συνολικά 202 γκολ και 101 ασίστ συνολικά σε 445 αγώνες σε συλλογικό επίπεδο.

Στην εθνική Ιράν είναι δεύτερος σκόρερ όλων των εποχών με 56 γκολ σε 95 συμμετοχές, έχοντας συμβάλλει καθοριστικά στην πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Δύο φορές πρώτος σκόρερ στο ιρανικό πρωτάθλημα, με διεθνείς παραστάσεις στο Champions League και ηγετική παρουσία στην επίθεση, ο Ταρέμι συνεχίζει να γράφει την ιστορία του σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον Ταρέμι