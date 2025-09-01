Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας στο μουσικό σχολείο της Παλλήνης. Οι πυκνοί μαύροι καπνοί που έβγαιναν από το σημείο έγιναν αμέσως αντιληπτοί και η πυροσβεστική ενημερώθηκε τάχιστα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά ξέσπασε στην οροφή του κτιρίου.

#Πυρκαγιά σε κτήριο εκπαίδευσης στην Παλλήνη Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 12 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 1, 2025

Η γρήγορη παρέμβαση της πυροσβεστικής κατάφερε να περιορίσει μέσα σε λίγα λεπτά το μέτωπο. Δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμούς.