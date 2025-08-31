Ο εκπρόσωπος της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, Αμπού Ουμπάιντα είναι νεκρός, επιβεβαίωσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς.

«Ο Αμπού Ουμπάιντα εξοντώθηκε στη Γάζα και στάλθηκε να συναντήσει όλα τα εξοντωμένα μέλη του άξονα του κακού από το Ιράν, τη Γάζα, τον Λίβανο και την Υεμένη, στον πάτο της κόλασης. Συγχαρητήρια στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) και τη Σιν Μπετ για την άψογη εκτέλεση της επιχείρησης. Σύντομα, με την ένταση της εκστρατείας στη Γάζα, πολλοί ακόμη από τους εγκληματίες συνεργάτες του -δολοφόνοι και βιαστές της Χαμάς- θα τον ακολουθήσουν εκεί» έγραψε στο X.

דובר טרור החמאס אבו עוביידה חוסל בעזה, ונשלח לפגוש את כל מסוכלי ציר הרשע מאיראן, עזה, לבנון ותימן בתחתית הגיהינום. ברכות לצה”ל ולשב”כ על הביצוע המושלם. בקרוב, עם התגברות המערכה על עזה, יפגוש שם עוד רבים משותפיו לפשע – מרצחי ואנסי החמאס. pic.twitter.com/e6cb0CRLYy — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 31, 2025

Νωρίτερα ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε πει: «Πραγματοποιήσαμε ένα πλήγμα εναντίον του εκπροσώπου Τύπου της Χαμάς (…) Αμπού Ομπέιντα. Ελπίζω πως δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας, όμως σημειώνω πως δεν υπάρχει κανείς από την πλευρά της Χαμάς προκειμένου να αποσαφηνίσει αυτό το ερώτημα».