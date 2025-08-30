«Γράφουν και σβήνουν» στο Μέγαρο Μαξίμου τα μέτρα που θα περιέχει το πακέτο των παροχών που θα ανακοινώσει το βράδυ του ερχόμενου Σαββάτου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία την οποία θα εκφωνήσει στα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ.

Η επεξεργασία του καλαθιού με τα μέτρα, αν πιστέψουμε τα όσα έλεγαν σε συνεργάτη μου άνθρωποι που βρίσκονται πολύ κοντά στον κ. Μητσοτάκη, θα συνεχιστεί εντός του Σαββατοκύριακου και η οριστικοποίηση του θα γίνει μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Ως τότε, θα παραμένουν «αναμμένα» τα κομπιουτεράκια με τα οποία γίνονται οι υπολογισμοί των οικονομικών επιπτώσεων καθενός από τα μέτρα που πέφτει στο τραπέζι.

Η βασική στόχευση των μέτρων είναι να μειωθεί η άμεση φορολογία μέσω αλλαγών στις κλίμακες φορολογίας σε τρόπον ώστε οι «όποιες μειώσεις να φανούν κατευθείαν στην τσέπη των Ελλήνων». Οι μειώσεις, όπως λένε, θα έρθουν να αντισταθμίσουν το κόστος της ακρίβειας που έχουν επωμισθεί τα νοικοκυριά από τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις. Θα εξαντληθούν, σύμφωνα με τις κυβερνητικές διαρροές, τα όρια αντοχής της οικονομίας και θα φθάσουν (οι μειώσεις φόρων) μέχρι εκεί που επιτρέπουν και οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες.

Μια δεύτερη εξίσου σημαντική παρέμβαση θα γίνει προς την κατεύθυνση ενίσχυση της οικογένειας. Βλέπετε στην κυβέρνηση έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν –μάλλον με μια σχετική καθυστέρηση ότι «το δημογραφικό είναι μεσομακροπρόθεσμα το σημαντικότερο εθνικό πρόβλημα της χώρας». Θα στηριχθούν τρίτεκνοι, πολύτεκνοι ή υπερπολύτεκνοι και εν γένει όσοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

***

«Παρθενική» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Εξηγήσεις για το καυτό θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ θα κληθεί να δώσει τις επόμενες ημέρες ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, ο οποίος αν και είναι στην κυβέρνηση από τον Ιούνιο του 2024 θα κάνει την παρθενική του εμφάνιση ως ομιλητής από τα υπουργικά έδρανα.

Ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού θα απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση την οποία κατέθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος που είναι και δύσκολος αντίπαλος και θα θέσει ερωτήματα που έχουν προκύψει στη δημόσια σφαίρα για το κατά πόσο το Μαξίμου ήταν ενήμερο για τη δράση της «εγκληματικής οργάνωσης» που πρωταγωνίστησε στην λεηλασία των κοινοτικών επιδοτήσεων.

Είναι περίεργος να δω πως θα απαντήσει ο κ. Μυλωνάκης για τους «φραπέδες», τους «χασάπηδες», τις φωτογραφίες των αγροτών με τη Ferrari και όλα τα σχετικά.

***

Ο κοσμογυρισμένος Μανώλης

Βραβείο «κοσμογυρίσμενου» μου λένε πως θα απονεμηθεί από τη Χαριλάου Τρικούπη στον Μανώλη Χριστοδουλάκη. Βλέπετε ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής θα ταξιδέψει στο εξωτερικό αυτή την εβδομάδα και συγκεκριμένα στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Ξεκίνησα λοιπόν ένα γύρο τηλεφωνικών επαφών και έμαθα πως θα πάει προσκεκλημένος του Ιδρύματος Friedrich-Ebert-Stiftung.

Έμαθα επίσης πως μετέχει στην επιτροπή για την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς, «Strategies against the Far Right», την ονομάζουν. Και έχει πάει μέσα σε ένα χρόνο Μαδρίτη, Βιέννη, Βαρσοβία, Βερολίνο. Αν λοιπόν σε αυτά τα ταξίδια προσθέσεις και την επίσκεψη στην Αμερική που έκανε προ καιρού, τότε εύκολα συμπεραίνει κάποιος πως ο πρώην γραμματέας του κόμματος αξιοποιεί τη θέση του σωστά, πυκνώνει τις διεθνείς του επαφές και αυτό είναι φυσικό να μην αρέσει σε πολλούς…

***

Τι έκανε ο Τσίπρας στη Νέα Φιλαδέλφεια Φωτογραφικά πειστήρια δεν υπάρχουν, αλλά έμαθα πως ο Αλέξης Τσίπρας ήταν το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στο γήπεδο της ΑΕΚ για να δει την ευρωπαϊκή αναμέτρηση με την Άντερλεχτ. Ρώτησα, δικαιολογημένα, τι δουλειά είχε ένας «βαμμένος» Παναθηναϊκός στη Νέα Φιλαδέλφεια, την ίδια ώρα μάλιστα που η δική του αγαπημένη ομάδα αγωνιζόταν στη Σαμσούντα. Η απάντηση που έλαβα ήταν ότι «εκπλήρωσε μια υπόσχεση». Μου εξήγησαν ότι είχε τάξει στον μικρό Κωνσταντίνο, τον γιο του στενού συνεργάτη του Νεκτάριου Σαντορινιού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από δυόμιση χρόνια. Ο πρώην πρωθυπουργός είχε επισκεφθεί τη Ρόδο και είχε δεσμευτεί στον πιτσιρικά ότι κάποια στιγμή θα πάνε παρέα σε αγώνα της ΑΕΚ για να δει και το νέο γήπεδο, καθώς ο μπαμπάς του δεν είχε προλάβει να το κάνει προτού τον Φλεβάρη του 2023 φύγει από τη ζωή νικημένος από τον καρκίνο. Χθες λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας υλοποίησε την υπόσχεσή του και βρέθηκαν με τον Κωνσταντίνο στην Αγιά Σοφιά και μάλιστα μία ημέρα πριν γίνει η ονοματοδοσία του λιμανιού της Σύμης που πλέον θα φέρει το όνομα του Νεκτάριου Σαντορινιού. Με αφορμή αυτό θα διεξαχθεί και συμπόσιο για τη νησιωτικότητα, στο οποίο ο Αλέξης Τσίπρας θα παρέμβει με βιντεοσκοπημένο μήνυμα, τιμώντας παράλληλα τη μνήμη του πρώην υπουργού και φίλου του.

***

Η αγωγή και η «αντι-ΚΚΕ εμπάθεια»

Καλά κρατεί η βεντέτα που έχει ανοίξει ανάμεσα στο ΚΚΕ και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Οι βουλευτές του Περισσού αντέδρασαν έντονα μετά τη μήνυση που κατέθεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατά της Λιάνας Κανέλλη.

Όπως λένε, πρόκειται «για μια ακόμα αξιοθρήνητη πράξη της προέδρου της «Πλεύσης Ελευθερίας» που δείχνει πού μπορεί να οδηγήσει η αντι-ΚΚΕ εμπάθεια και ο αντικομμουνιστικός κατήφορος στον οποίο έχει κατρακυλήσει».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η πράξη της κ. Κωνσταντοπούλου είναι πολιτική δίωξη ενώ την κατηγορούν ουσιαστικά ότι στηρίζει και βοηθάει την κυβέρνηση και το κεφάλαιο ενώ αναφέρονται και στα «σόου», όπως λένε, που η ίδια επιχειρεί να στήσει στη Βουλή «για να δημιουργήσει καιροσκοπικά προφίλ “αντισυστημικού”».

***

Ο Πλεύρης δεν αλλάζει… πλευρό

Την αντίθεσή τους με τη στροφή προς το αυστηρότερο στην μεταναστευτική πολιτική εξέφρασαν φορείς και οργανώσεις κατά την ακρόαση τους στην αρμόδια επιτροπή της Βουλή όπου συζητείται το νομοσχέδιο Πλεύρη.

Το νομοσχέδιο που αναμένεται να εισαχθεί τη Τρίτη στην Ολομέλεια της Βουλής έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις και από τα κόμματα. Την καταψήφιση του έχουν δηλώσει ήδη τα κόμματα της Αριστεράς και πιο συγκεκριμένα ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ το ΠαΣοΚ έχει επιφυλαχθεί για τη στάση του την οποία θα εκφράσει στη συζήτηση στην Ολομέλεια.