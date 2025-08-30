Η Εθνική δεν θα κινδύνευε από την πρωτάρα Κύπρο στη δεύτερη κατά σειρά αποστολή της για τον Γ’ όμιλο του EuroBasket 2025. Η επαλήθευση ήρθε στην πράξη χάρη στο 96-69 με το οποίο βρέθηκε μόνη στην κορυφή του αμφίρροπου γκρουπ προτού συγκρουστεί με τη Γεωργία, αύριο μεσημέρι (31/8, 15:00) στη Λεμεσό.

Από τη στιγμή που σε αυτό το ματς δεν διακυβευόταν η νίκη, το ζητούμενο για τον ομοσπονδιακό προπονητή Βασίλη Σπανούλη και τους συνεργάτες του ήταν η διαχείριση του έμψυχου δυναμικού. Και μαζί η βελτίωση σε κομμάτια που η Εθνική έδειξε να υστερεί στη νικηφόρα πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο εκτός και τους Σλούκα – Παπανικολάου να παίζουν από ελάχιστα ως λίγο, πολύ υψηλό βαθμό οι διεθνείς δεν πήραν ακριβώς, αλλά τουλάχιστον έκαναν τη δουλειά που έπρεπε στο τελευταίο σκέλος της αναμέτρησης. Το ποσοστό από την περιφέρεια, χάρη κυρίως στον Ντόρσεϊ και στον Λαρεντζάλη, ήταν ανεβασμένο, αλλά τα κενά διαστήματα επαναλήφθηκαν ως τα μέσα της τρίτης περιόδου.

Απειλή δεν προέκυψε, αλλά ούτε και μια διαφορά που θα δώσει από νωρίς διαστάσεις στην επικράτηση. Επί παραδείγματι στο 23′ η Κύπρος πλησίασε στο -8 (40-48).

Επειδή πάντως η διαφορά δυναμικότητας ήταν τέτοια που γρήγορα η απόσταση άνοιξε πριν από τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου (45-64), αυτό που έμεινε στο φινάλε ήταν η πληρέστατη απόδοση του εορτάζοντος Αλέξανδρου Σαμοντούροφ με προσπάθειες και κινήσεις τόσο μακριά όσο και κοντά στο καλάθι. Ο «βενιαμίν» του ρόστερ δεν δείλιασε σε καμία στιγμή κι ανταμείφθηκε με καλούς αριθμούς (12 πόντοι, 8 ριμπάουντ). Όπως και ο Δημήτρης Κατσίβελης με τους πρώτους πόντους του στο τουρνουά.

Τα δεκάλεπτα: 13-22, 31-43, 47-69, 69-96

Κύπρος: Λοϊζίδης, Σιμιτζής 16 (4/6τρ, 5ρ), Πασιαλής 2, Μιχάηλ 3 (1/3τρ), Ηλιάδης 3 (1/3τρ), Χριστοδούλου 2, Γιουνγκ 7 (1/2τρ, 4ρ), Γιανναράς, Κουμής 2, Τίγκας 12 (2/6τρ, 4ασ), Γουίλις 15 (8ρ), Στυλιανού 7 (1/7τρ)

Ελλάδα: Ντόρσεϊ 18 (2/4δ, 4/6τρ, 2ασ), Λαρεντζάκης 14 (3/3τρ, 2ασ), Τολιόπουλος 7 (1/2τρ, 4ασ), Σλούκας 2, Καλαϊτζάκης 9 (1/3τρ, 5ασ), Παπανικολάου 5 (1/3τρ, 4ασ), Κατσίβελης 7 (0/5τρ, 4ρ, 5ασ), Σαμοντούροφ 12 (2/6τρ, 8ρ), Κ. Αντετοκούνμπο 2 (6ρ), Θ. Αντετοκούνμπο 2, Μήτογλου 18 (1/1τρ, 3ρ)