Η Γερμανία είναι μια καλαθομηχανή που ούτε η Λιθουανία των 94 πόντων ανά αγώνα στο EuroBasket 2025 ήταν δυνατόν ν’ ακολουθήσει. Με 6/8 τρίποντα και 8 ασίστ στην πρώτη περίοδο, το 32-20 στο 10′ ήταν τροχιοδεικτικό για τη συνέχεια του αγώνα στο Τάμπερε που εξελίχθηκε σε μονόλογο για την φανταστική τετράδα των Σρούντερ (26π, 6ασ), Βάγκνερ (24π, 7ρ, 4ασ), Τάις (23π, 6ρ) και Όμπστ (15π, 5/7τρ, 5ασ).

Οι απαντήσεις της Λιέτουβα σε αυτό το «ηφαίστειο» ήταν μόνο σποραδικές, αφού όσο έλειπε ο Βαλαντσιούνας δεν μπορούσαν να βρουν σημεία αναφοράς πέραν του Γιοκουμπάιτς. Κατ’ επέκταση προσπαθούσαν ν’ ακολουθήσουν, αλλά χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Ιδίως από τη στιγμή που ο «πύργος» τους φορτώθηκε νωρίς με φάουλ, προκλήθηκε αναπόφευκτη ανισορροπία. Οι Γερμανοί δεν έπαψαν να τρέχουν και να εκτελούν διατηρώντας τον έλεγχο ως το τελικό 107-88 που τους έφερε στο 3/3 και πιθανόν τούς χάρισε την πρωτιά του Β’ ομίλου.

Τα αποτελέσματα του Α’ ομίλου

A’ όμιλος

14:45 Τσεχία – Εσθονία (Novasports 4)

18:00 Λετονία – Σερβία (Novasports 4)

21:15 Τουρκία – Πορτογαλία (Novasports 4)

Η βαθμολογία

Σερβία 2-0 (+45)

Τουρκία 2-0 (+34)

Πορτογαλία 1-1 (+1)

Λετονία 1-1 (-18)

Τσεχία 0-2 (-26)

Εσθονία 0-2 (-36)

Τα αποτελέσματα του Β’ ομίλου

Λιθουανία – Γερμανία 88-107

16:30 Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία (Novasports 5 HD)

20:30 Μαυροβούνιο – Φινλανδία (Novasports 5 HD)

Η βαθμολογία

Γερμανία 3-0 (+71)

Λιθουανία 2-1 (+32)

Φινλανδία 2-0 (+33)

Σουηδία 0-2 (-25)

Μεγάλη Βρετανία 0-2 (-54)

Μαυροβούνιο 0-2 (-57)

Τα αποτελέσματα του Γ’ ομίλου

15:00 Ιταλία – Γεωργία (ΕΡΤ1)

18:15 Κύπρος – Ελλάδα (ΕΡΤ1, Novasports Start)

21:30 Ισπανία – Βοσνία (Novasports Start)

Η βαθμολογία

Βοσνία 1-0 (+27)

Γεωργία 1-0 (+14)

Ελλάδα 1-0 (+9)

Ιταλία 0-1 (-9)

Ισπανία 0-1 (-14)

Κύπρος 0-1 (-27)

Τα αποτελέσματα του Δ’ ομίλου

15:00 Ισλανδία – Βέλγιο (Novasports 6 HD)

18:00 Γαλλία – Σλοβενία (Novasports 6 HD)

21:30 Πολωνία – Ισραήλ (Novasports 6 HD)

Η βαθμολογία