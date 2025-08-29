Λύθηκε το μυστήριο γύρω και οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στην 45χρονη ιδιοκτήτρια του πολυτελούς αυτοκινήτου, το οποίο ενεπλάκη τα ξημερώματα στο σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, κοντά σε γνωστό εμπορικό κέντρο της Θέρμης.

Η 45χρονη εντοπίστηκε νωρίτερα και προσήχθη στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, όπου φέρεται να ομολόγησε ότι αυτή οδηγούσε το αυτοκίνητο. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η γυναίκα βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, καθώς οι σχετικές μετρήσεις αλκοτέστ «έδειξαν» ότι τα ποσοστά αλκοόλης ήταν άνω του επιτρεπόμενου ορίου. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για αιμοληψία.

Υπό αυτές τις συνθήκες, συνελήφθη και εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία, με την οποία θα οδηγηθεί για τα περαιτέρω στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Το όχημα της επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στον κλάδο της αισθητικής – κοσμητολογίας, είχε βρεθεί εγκαταλελειμμένο σε παράδρομο της εθνικής οδού, έχοντας υποστεί υλικές ζημιές από τη σύγκρουση.

Υπενθυμίζεται ότι η Porsche που οδηγούσε, συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο επιβαίνοντες (άνδρας – γυναίκα) του δεύτερου οχήματος. Τα δύο αυτοκίνητα ακινητοποιήθηκαν εκτός οδοστρώματος με την 45χρονη να εγκαταλείπει το δικό της και να απομακρύνεται από το σημείο. Από τον αριθμό κυκλοφορίας ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία της και ξεκίνησαν αναζητήσεις που οδήγησαν λίγες ώρες αργότερα στον εντοπισμό της.