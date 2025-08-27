Την Κυριακή 31 Αυγούστου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Ο δεύτερος τόμος τoυ βιβλίου «Σέργιος και Βάκχος», το περιοδικό Vita και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

ΤΟ ΒΗΜΑ συνεχίζει τη μεγάλη σειρά ιστορικών μυθιστορημάτων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στη νεοελληνική λογοτεχνία.

Ο Β’ τόμος του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση, ενός από τους πιο ιδιοσυγκρασιακούς και πολυδιάστατους πεζογράφους του 20ού αιώνα. Στο κέντρο της αφήγησης, οι άγιοι Σέργιος και Βάκχος, πρώην Ρωμαίοι αξιωματικοί και μετέπειτα μάρτυρες, που αντί να αναπαύονται στον Παράδεισο, επιλέγουν να παρατηρούν – και ενίοτε να επεμβαίνουν – στα δρώμενα της Ιστορίας.

Από τον περίλαμπρο ναό που τους έχτισε ο Ιουστινιανός στην Κωνσταντινούπολη, σχολιάζουν, ειρωνεύονται, προβληματίζονται και διασκεδάζουν με τα πεπραγμένα της Ρωμιοσύνης, της Εκκλησίας, των αυτοκρατόρων, των στρατηγών, των ηγετών και του λαού. Ο Μ. Καραγάτσης (λογοτεχνικό ψευδώνυμο του Δημητρίου Ροδόπουλου) γεννήθηκε το 1908 και έφυγε πρόωρα από τη ζωή το 1960, αφήνοντας πίσω του ένα σπουδαίο και τολμηρό έργο.

Με ιδιαίτερη αφηγηματική δύναμη, μεστή γλώσσα και αιχμηρή κοινωνική ματιά, δημιούργησε μυθιστορήματα που σφράγισαν την ελληνική πεζογραφία – από τη «Μεγάλη Χίμαιρα» και τον «Συνταγματάρχη Λιάπκιν», έως τη «Χίμαιρα» της Ιστορίας στο «Σέργιος και Βάκχος». Ήταν μέλος της γενιάς του ’30, αν και συχνά έξω από τις καθιερωμένες νόρμες της.

Μήνας επιστροφής και ανανέωσης ο Σεπτέμβριος. Οι διακοπές τελείωσαν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα συνεχίσουμε να περνάμε καλά. Στο νέο τεύχος του Vita θα βρείτε όλα εκείνα που συμβάλλουν σε μια δυναμική αρχή. Το wellbeing ξεκινάει εδώ.

Ανακαλύψτε tips για ισορροπημένη διατροφή, mindfulness πρακτικές, ασκήσεις ευεξίας και έμπνευση για έναν πιο υγιή και απολαυστικό τρόπο ζωής. Δείτε πώς θα ανασυνταχθείτε, και από πού θα πάρετε ενέργεια για το υπόλοιπο της χρονιάς.

Στο εξώφυλλο, η Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη φωτογραφίζεται για το Vita και μιλά για τον ρόλο της στους «Αθώους», τη νέα σειρά του MEGA. Αποκαλύπτει τα δικά της μυστικά ευεξίας καθώς και ενδιαφέρουσες πτυχές της προσωπικής και επαγγελματικής της ζωής.