Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη φωτιά που ξέσπασε αργά το μεσημέρι στη Χόικα του Δήμου Σουλίου στη Θεσπρωτία.

Η φωτιά καίει δασική έκταση σε δύσβατη περιοχή.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή ενισχύθηκαν και πλέον για την κατάσβεση επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων από 2η, 5η και 10η ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Είναι η 8η φορά που ξεσπά φέτος πυρκαγιά στην περιοχή.