Στον Ταύρο συνέλαβαν οι αστυνομικοί έναν 38χρονο αλλοδαπό, ύστερα από καταγγελία για επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας. Όταν μπήκαν στο σπίτι του για έρευνα, οι αστυνομικοί βρήκαν πράγματα που μόνο συνηθισμένα δεν μπορούν να χαρακτηριστούν.

Έκρυβε όπλα και ναρκωτικά

Μέσα στο διαμέρισμα υπήρχαν ρούχα με τα διακριτικά της Ελληνικής Αστυνομίας, χειροπέδες, ένα πιστόλι με γεμιστήρα, 62 φυσίγγια, αλλά και ένα σπαθί. 2 μάσκες full face και μία ακόμη για κάλυψη προσώπου, καθώς και ένα drone. Οι αστυνομικοί βρήκαν ακόμη 28 κροτίδες, ένα αυτοσχέδιο βεγγαλικό, μικροποσότητα ναρκωτικών και μετρητά που ξεπερνούσαν τις 8.000 ευρώ.

Η υπόθεση ξεκίνησε από την έρευνα για ένα περιστατικό βίας μέσα στο σπίτι. Ωστόσο, πολύ γρήγορα πήρε άλλη τροπή με τον εντοπισμό του συγκεκριμένου οπλοστασίου.

Τα ευρήματα έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να ερευνηθούν και να διαπιστωθεί εάν αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί σε κάποια έκνομη δραστηριότητα.