Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, για φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (29/08) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγίου Κοσμά Γρεβενών.

Στο σημείο της πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε γύρω στις 6 το απόγευμα, έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επίγειες και εναέριες.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 34 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ

Από αέρος συνδράμουν  3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού.

Δείτε βίντεο από τη φωτιά στα Γρεβενά:

Ήχησε 112

Εξαιτίας της πυρκαγιάς εστάλη μήνυμα από το 112, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα.