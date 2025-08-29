Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, για φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (29/08) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγίου Κοσμά Γρεβενών.

Στο σημείο της πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε γύρω στις 6 το απόγευμα, έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επίγειες και εναέριες.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 34 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ

Από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Κοσμάς Γρεβενών. Κινητοποιήθηκαν 34 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 3 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 29, 2025

Ήχησε 112

Εξαιτίας της πυρκαγιάς εστάλη μήνυμα από το 112, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα.