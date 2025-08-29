Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, για φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (29/08) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγίου Κοσμά Γρεβενών.
Στο σημείο της πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε γύρω στις 6 το απόγευμα, έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επίγειες και εναέριες.
Για την κατάσβεση επιχειρούν 34 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ
Από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού.
Δείτε βίντεο από τη φωτιά στα Γρεβενά:
Ήχησε 112
Εξαιτίας της πυρκαγιάς εστάλη μήνυμα από το 112, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
